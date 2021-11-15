江西女隔離時家中小狗遭防疫人員撲殺　官媒：別拿寵物當畜生

內地新一輪新冠肺炎疫情持續蔓延。日前江西省上饒市一位在酒店隔離觀察的住户，在網絡上控訴自家的寵物狗被防疫人員活活打死，引發社會憤慨。當地政府職員隨後致歉，官媒央視網也就此事發聲。



據江西省上饒市信州區融媒體中心微博消息，11月13日，針對網友稱「隔離寵物狗疑似被撲殺」，當地疫情指揮部13日發布情況通報稱，街道辦已對相關人員進行批評教育，調離相應崗位，並責令向當事人誠懇道歉。通報稱，已取得該網民的諒解，同時，該群眾對疫情期間防控措施表示理解。

11月12日，上饒市一名女住户通過網絡反映她到酒店集中隔離後，留在家中的「寵物狗疑被撲殺」。據女主人傅小姐控訴，她當天上午接獲通知需到酒店隔離時，已向工作人員再三查詢有關寵物安排的問題，對方表明只要把狗隻綁好，關在家中即可，並告知防疫人員只負責消毒，不會將狗隻帶走或處理。

至下午4時許，她通過家中監控發現，兩名身穿防護服的防疫人員手持鐵棍入屋，企圖帶走其寵物狗「炒粉」。雖然「炒粉」成功掙脱狗繩，但隨即被防疫人員以鐵棍狂毆頭部。防疫人員更通過監控向她表示，是「領導要求就地解決」，卻拒絕透露是哪位領導的指令。

傅小姐續指，「炒粉」及後逃進房間，因此過程未被監控紀錄，但她仍聽到微弱的慘叫聲。數分鐘後，她看到防疫人員拿着一個黃色膠袋離開，聲稱已「處理完了」。傅小姐之後向政府部門投訴，並詢問「炒粉」的情況和去向，但對方未有即時回覆。

直到傅小姐的控訴在網絡引發極大關注後，11月13日，官方通報證實「炒粉」已被無害化處置，並稱相關防疫人員未與狗主充分溝通引發問題，已對其批評教育，調離相應崗位，並責令向當事人誠懇道歉。

央視網11月15日就「隔離寵物狗被撲殺」事件發聲，稱「別拿別人的寵物當畜生」。評論指，防疫工作非常不易，基層壓力非常之大，但「小狗哪裏錯了？隔離不能隔掉温度啊」。評論指，每個人都應該摒棄舊思維，寵物不能被當成畜生，呼之即來、揮之即去，而是活脱脱的生命。

評論指，當下種種針對寵物的問題，也不能簡單歸因為個別執法者的粗鄙。在這樣一個新社會問題面前，不同人群的理解，細分法律的滯後，治理方式的剛性，醫學領域的欠缺，倫理層面的阻滯，都折射出多維度、深層次的結構性矛盾。

文章指出，「一個社會對待動物的方式從某種程度上體現了文明的程度，相信隨着理解的深入、治理的進步、技術的升級，人與動物會更加和諧相處，公眾和監管更將相向而行。」