大連疫情｜10日報告近300宗感染個案　專家：Delta傳染性強

遼寧省大連市疫情持續，大連市疾控中心主任孫克今日（14日）表示，大連本輪新冠肺炎疫情上升勢頭逐步減緩，正在進入平穩期，總體可控。



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孫克稱，目前報告的新發病例主要在集中隔離場所中檢出，這是好的信號，說明疫情上升勢頭逐步減緩，正在從上升期進入平穩期，疫情總體可控。

針對大連本次疫情陽性感染者數量上升速度快，孫克分析稱有兩個原因。第一是本次疫情涉及的病毒屬Delta變種病毒株。目前基因測序的所有病毒株均為同一傳播鏈，研判為同一病毒株導致的本土聚集性疫情，與國內近期本土疫情和輸入病例數據庫中新冠病毒基因組同源性均低。本次疫情傳播指數（Ro值）高，傳染性強，潛伏期短，短短五天破百，十天報告近300宗，病例數增長速度快，是本次Delta變種病毒株的特點。

第二是在流調中發現，本次疫情發病隱匿，大多數感染者早期沒有明顯症狀，分別在大連科強食品有限公司、海闊食品有限公司、盛峰市場等場所構成聚集性疫情和多宗家庭聚集性發病，並在學校報告多宗病例，造成一定範圍的社區傳播。疫情聚集性的特點和超級傳播者的出現導致病例數快速增加。

此外，據大連官方，近日網絡上、市民中流傳一則「大連快封城了」的小道消息，引起部分市民恐慌，擔心「封樓封門」，囤積食品和生活用品，官方指此消息純屬謠言。目前市場蔬菜、肉、蛋、奶、米等生活必需品供應充足，價格平穩。

根據資料，自11月4日大連公布第一宗確診病例以來，10天時間內，大連本輪疫情確診病例已累計達235宗，無症狀感染者54宗。