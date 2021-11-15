新冠肺炎｜孫春蘭視察大連：嚴防疫情在省內擴散及向省外溢出

遼寧省大連市疫情持續，國務院副總理孫春蘭12日起在大連調研指導疫情防控工作。孫春蘭14日表示，要嚴防疫情在省內跨區擴散、向省外溢出。



傳大連40萬戶被貼封條「足不出戶」 老婦人「爬窗想外出」被罵爆（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

據《遼寧日報》報道，孫春蘭14日在中山區風景小學核酸檢測點、甘井子區泉水街道、大連市疾病預防控制中心、大連市公安局、超市商場，了解核酸篩查、流調溯源、社區封控及居民生活保障等情況。

孫春蘭指出，核酸檢測要加快，組織要更加科學高效；流調溯源要加緊，運用信息化手段提高流調效率，儘快摸清疫情軌跡。要做到快發現、快處置，嚴防疫情在省內跨區擴散、向省外溢出。

孫春蘭又指，要嚴格社區分級分類管理，堅決阻斷疫情在社會面傳播；持續開展全域消毒，確保全方位、無死角；針對隔離點等防控的薄弱環節，壓實責任，堅決避免交叉感染。

在11月12日至13日，孫春蘭已在大連調研指導疫情防控工作。根據《遼寧日報》此前報道，在莊河，孫春蘭到大學城、相關企業和酒店，實地調研高校疫情防控、人員隔離、冷鏈管理、環境消殺、隔離點管理等情況，看望慰問社區幹部、公安幹警等一線防控人員。

截至14日，大連市本輪疫情已報告本土感染者304宗，其中確診病例260宗。