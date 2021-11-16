廣東中一女生免費接種國產二價HPV疫苗　2023年前完成兩針

廣東衛健委周一（15日）舉行新聞發布會，會上透露，自2022年9月起，廣東新的初中一年級女生將可獲免費接種國產二價HPV疫苗，兩針相隔6個月，2023年前完成接種。



廣東衛健委副主任徐慶鋒表示，宮頸癌是世界范圍內公認的威脅婦女健康的主要「殺手」，位居2020年全球女性癌症發病率和女性癌症死亡率第4位，是唯一病因明確、可防可控的癌症。

HPV疫苗接種可以預防子宮頸癌。 （中新社）

徐慶鋒介紹，按照世衛組織的倡議，女性在初次性行為之前全程接種HPV疫苗是預防子宮頸癌的最好方法，青春前期即9至14歲是HPV疫苗的最佳接種年齡。因此，是次項目實施對象為具廣東省學籍、2022年9月起新進入初中一年級且未接種過HPV疫苗的14歲以下女生，按照知情、自願、免費的原則，進行HPV疫苗免費接種。

他指出，經綜合評估，項目採用國產雙價HPV疫苗進行接種，接種第一針6個月後接種第二針，共接種兩針，具體接種時間和地點由教育部門與衛健部門商定。衛健、教育、財政、婦聯四部門將通力協作，衛生健康部門做好疫苗採購、接種，教育部門做好目標人群摸底登記、健康宣教、動員組織，財政部門做好經費保障，婦聯做好社會、家庭宣傳，共同推進項目順利實施。

徐慶鋒代表省衛健委呼籲，接種HPV疫苗能讓孩子終生受益，希望做到「願接盡接」。