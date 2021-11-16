新冠肺炎｜防範本土疫情入侵校園　河南逾20間大學提前放寒假

內地近期新冠本土疫情擴散至20多個省市區，並出現大學校園群聚感染。據國家衛健委通報，內地周一（15日）再增22宗確診病例，包括11宗本土個案。

在此情形下，不少大學院校宣布提前5到14天放寒假，有的大學院校更自12月下旬就開始放寒假。



據官媒《中新社》報道，受疫情擴散影響，河南、黑龍江、吉林、遼寧、福建等省多間大學院校發布通知，根據疫情防控形勢，結合師生意願和需求，調整寒假放假時間。

疫情讓不少大學面臨嚴峻的防控考驗。（新華社）

報道指，河南省已有河南大學等20餘校宣布提前放寒假，且多數提前5至14天，鄭州黃河護理職業學院更自12月20日起就放寒假；而山東、山西、湖北、福建等省的部分大學院校，日前也宣布提前1週左右放寒假。

教育部防控辦主任、體育衛生與藝術教育司長王登峰上周六（13日）曾表示，全國大學院校是否提前放寒假，第一要看疫情形勢發展，第二要根據當地對防疫措施的各方面要求。教育部鼓勵所有大學院校在當地管理前提下，按當地相關要求、校園防控要求及課程進展、學習安排情況，由各校自行決定。

中新網指出，大學是否提前放寒假之所以受到關注，主要原因之一是由於在大陸本輪本土疫情中，部分高校受到疫情波及。自11月4日遼寧大連莊河市爆發疫情以來，莊河大學城已有60多名學生確診。

在大連之前，6月間在廣東廣州新華學院東莞校區，也曾出現學生確診，全校隨即實施封閉管理。但是大連莊河市大學城爆發的疫情，在這波本土疫情及進入冬季傳染高峰期下，對校園防疫構成不小挑戰。