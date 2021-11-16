習拜會︱中方：會晤內容概括為「3421」　台灣為「一個重要問題」

中美元首視像會晤結束，中國外交部副部長謝鋒今日（16日）表示，這次會晤的主要內容可以概括為「3421」，也就是國家主席習近平就發展中美關係提出了「三點原則」和「四個方面的優先事項」，兩國領導人達成了「兩個原則共識」，習近平就「一個重要問題」（台灣問題）深入做了美方工作。



華盛頓當地時間2021年11月15日，美國總統拜登（左一）在華盛頓白宮羅斯福廳與中國國家主席習近平舉行視像會晤。美國國務卿布林肯（Antony Blinken，右）在一旁聆聽。（AP）

謝鋒解釋，關於「三點原則」，習近平在會晤中指明了新時期中美相處之道的三點原則。一是相互尊重，尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等相待，管控分歧，求同存異；二是和平共處，中美發生衝突將是人類浩劫，不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線；三是合作共贏，中美利益深度交融，地球足夠大，容得下中美各自和共同發展，要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。

在「四個方面的優先事項」方面，習近平表示，中美當前要著力推動四個方面的優先事項：一是展現大國擔當，引領國際社會合作應對突出挑戰，包括氣變和全球公共衛生、能源、產業鏈供應鏈安全等等；二是本著平等互利精神，推進各層級各領域交往，為中美關係注入更多正能量。

三是以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控。中方維護自身主權、安全、發展利益堅定不移，美方務必要謹慎處理好相關問題；四是加強在重大國際和地區熱點問題上的協調與合作，為世界提供更多公共產品。

關於「兩個原則共識」，一是兩國元首都強調中美關係的極端重要性。二是兩國元首都表示反對打「新冷戰」。

在「一個重要問題」方面，謝鋒解釋，習近平在會晤中明確指出，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。無論是聯合國大會第2758號決議，還是中美三個聯合公報，都清楚說明了台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容，那就是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。中國願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但是如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中國將不得不採取斷然措施。在這個關係中國主權和領土完整的問題上，中國沒有妥協的空間。