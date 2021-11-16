朝鮮籍罪犯越獄近一個月仍未落網　吉林警方懸賞金額增至50萬

在吉林監獄服刑的朝鮮籍罪犯朱賢健，越獄近一個月仍未落網。吉林市公安局最新發布的懸賞通告顯示，凡是提供線索直接抓捕罪犯的，獎勵50萬元（人民幣，下同）。



10月18日晚，朝鮮籍罪犯朱賢健利用收工時間，強行脫逃圍牆高6米的吉林監獄，引發廣泛關注。內地傳媒報道指，朱賢健在朝鮮曾擔任特種兵，因偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪等數罪被判處有期徒刑11年3個月。

服刑期間，朱賢健曾於2017年和2020年兩次獲得減刑，預料將於2023年8月21日獲釋。外界認為，朱賢健獲釋後將被遣返朝鮮，而在朝鮮偷渡是重罪，最嚴重可被判處死刑，這亦被看作是朱賢健越獄的原因。

朱賢健越獄後，吉林市公安局曾三次發布懸賞公告，而最新的一份發布於11月14日，懸賞金額亦由之前的15萬元、20萬元提升至50萬元。

10月18日晚，朱賢健越過以六米高牆著稱的吉林監獄，該牆上還有電網。（網絡圖片）

公告指，「凡是提供線索協助抓捕犯罪嫌疑人的，獎勵人民幣十萬元；凡是提供線索直接抓捕犯罪嫌疑人的，獎勵人民幣十五萬元；凡是知情不報、窩藏、包庇犯罪嫌疑人的將依法追究法律責任。」

另外，有知情人士早前透露指，朱賢健曾出現於吉林市永吉縣附近村莊的婚宴上，並自稱是新年的朋友。據悉，警方接報後已注意到永吉縣，並將永吉縣附近150公里的輻射範圍內均劃定為了重點搜捕區域。