朝鮮前特種兵越獄22天懸賞金達20萬　警方：可能換衣化妝改變外貌

10月18日，朝鮮籍罪犯朱賢健利用收工時間脫逃圍牆高6米的吉林監獄，據內媒報道，朱賢健在朝鮮曾擔任特種兵，他脫逃後警方發布懸賞公告，懸賞金額達15萬元。11月9日，朱賢健已脫逃22天，警方則將懸賞金提高至20萬。並指出朱賢健脫逃後，可能換衣化妝改變其體貌特徵，盼長春地區居民注意並排查周遭地區可能作為藏匿地的倉庫地窖等。



11月9日，長春市公安局二道區分局發佈《懸賞通告》，以20萬元懸賞脫逃22天的吉林監獄罪犯朱賢健。該通告指出，朱賢健脫逃後，可能換裝為上「身穿類似迷彩雨衣，胸前及後背有反光條，頭戴黑色帽子，帶口罩，手持鐮刀，背黑色背包」。通告也提到，該人有可能隨身攜帶黑色棉服，為躲避抓捕，可能採取更換衣著化妝等方式改變其體貌特徵。

該《懸賞通告》稱，凡提供線索經公安機關認定為是朱犯的，獎勵人民幣2萬元；凡提供線索協助抓捕或直接抓捕罪犯的，獎勵人民幣20萬元；凡是知情不報、窩藏、包庇犯罪嫌疑人的將依法追究法律責任。

朱賢健越過以六米高牆著稱的吉林監獄，該牆上還有電網。（網絡圖片）

朱賢健已脫逃超過22天。據吉林市公安局在朱賢健越獄後發布的通告，指出朱賢健在10月18日下午6時許，利用收工時間，通過攀爬AB門（雙門互鎖）雨棚翻至監牆，強行脫逃，目前下落不明。通告寫道，「朱賢健，男，1982年10月13日出生，身高160公分，主要特徵：單眼皮，瓜子臉，小眼睛，逃跑時身穿監獄勞動服，內穿深色線衣線褲。此人無户口訊息。」

據內媒報道，朱賢健在2014年因犯偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪，數罪併罰，被判有期徒刑11年3個月，並處罰金16,000元人民幣，驅逐出境。朱賢健在服刑期間曾於2017年和2020年兩次獲得減刑共1年2個月，將於2023年8月21日獲釋。

外界認為，由於獲釋後就會被遣返朝鮮，朱賢健選擇此時越獄可能是怕被遣返。事實上，「脫北者」被遣返後最重刑罰會面臨死刑，遭到槍斃。而朱賢健被指在朝鮮曾擔任特種兵，網絡流傳的一份《協查通報》則提醒「此人極度危險」，當地居民如果有發現可以容人的空房子或丟失的衣物等，要馬上上報。