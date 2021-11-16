中共第三份歷史決議全文：香港局勢一度嚴峻　中央推動由亂到治

11月16日，官媒新華社刊發《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》全文，當中提及香港近況時指，在一個時期，「反中亂港」活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面，中央制定《國家安全法》、完善香港選舉制度，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折。



在「進行改革開放和社會主義現代化建設」部分，決議稱，中國政府相繼對香港、澳門恢復行使主權，洗雪了中華民族百年恥辱。香港、澳門回歸祖國後，中央政府嚴格按照憲法和特別行政區基本法辦事，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

2019年6月9日，民陣舉辦反修例遊行，民陣表示有103萬人參與。（林若勤攝）

「在堅持『一國兩制』和推進祖國統一上」部分，決議稱，在一個時期，受各種內外複雜因素影響，「反中亂港」活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。黨中央強調，必須全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅持和完善「一國兩制」制度體系，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。

決議又稱，黨中央審時度勢，作出健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權、完善特別行政區同憲法和基本法實施相關制度機制的重大決策，推動建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制、制定《國家安全法》、完善香港特別行政區選舉制度，落實「愛國者治港」原則，支持特別行政區完善公職人員宣誓制度。

決議稱，中央設立駐香港維護國家安全公署，香港設立維護國家安全委員會。中央堅定支持香港依法止暴制亂、恢復秩序，支持行政長官和政府依法施政，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，嚴厲打擊分裂、顛覆、滲透、破壞活動。全面支持香港、澳門更好融入國家發展大局，高質量建設粵港澳大灣區，支持港澳發展經濟、改善民生，增強港澳同胞國家意識和愛國精神。這一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎。

「在維護國家安全上」部分，決議稱中央「嚴密防範和嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，頂住和反擊外部極端打壓遏制，開展涉港、涉台、涉疆、涉藏、涉海等鬥爭，加快建設海洋強國，有效維護國家安全」。