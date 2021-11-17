「擔心被用來辱華」　柏楊遺孀宣布《醜陋的中國人》永久停止發行

台灣已故著名作家柏楊一書《醜陋的中國人》自1985年出版以來，在兩岸引起轟動。去年才為柏楊紀念百歲冥誕，在兩岸積極推動《柏楊版資治通鑑》出版的柏楊遺孀張香華，近日斷然拒絕將《醜陋的中國人》摘文選入台灣中一國文教材。



她稱擔心「利用其書名來辱華」，並正式向兩岸出版商聲明：「依柏楊生前交代，如今將永遠停止發行《醜陋的中國人》」。



張香華指出，柏楊的作品在台灣向來授權遠流出版社發行，近日遠流收到龍勝文化合約，希望授權將《醜陋的中國人》摘文選入中一教材，張香華表示：「當初柏楊於1984年發表演講時，主要針對的演講對象是成年人，對於一個還沒建立起民族自信的國一（中一）學生而言，並不適合。」

《醜陋的中國人》將停止發行。（遠流出版社）

曾長年任教於建中、北一女等校，作育英才無數的張香華直言，不同意授權現在的教科書摘錄柏楊《醜陋的中國人》的一大原因，在於對現在台灣教育和新課綱「去中國化」甚至「反中」的無法苟同：「在對中國文化知之甚少的情況下，即便讀了柏楊的文章，又怎能領會柏楊的精神？」

張香華又批評如今國文、歷史教材刪減文言文，以「東亞史」觀點取代「中國史」，根本是執政者「去中國化」的教學策略，沒有中華文化的價值觀與認同前提。她認為收錄《醜陋的中國人》其心可議，擔心「利用其書名來辱華」因此雖自2016年以來持續收到教科書的授權邀請，她一律拒絕。

稱中國「有飯吃有廁所上」 文明已經進步

張香華表示《醜陋的中國人》如今應「功成身退」，與台灣的遠流出版社、中國的人民文學出版社於2024年合約到期後，不再發行此書，「甚至希望兩岸出版社自即日起便不再出版此書」，作為柏楊精神的繼承者，她表示：「柏楊生前一再交代，當中國文明已經進步了，就要廢除這本書的發行」。

張香華認為，當中國已做到扶貧，有飯吃，有廁所上，而台灣卻一路地「去中國化」之際，未來對柏楊作品的關注，不妨放在他的歷史、通鑑上。