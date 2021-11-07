男童景點便溺被罵「不配當中國人」　母護子被推落崖報案卻被打嗆

浙江一名男童去年在湖州莫干山景區遊玩時隨地小便，被路過的遊客大罵，他的母親聽不下去與對方發生爭執，遭推下懸崖受了輕傷。該名母親事後提告對方故意傷害，但法院近日宣判，認為被告沒有傷害他人的意圖，不予立案。



根據陸媒報導，盧姓女子2020年4月帶著兒子到莫干山景區遊玩，孩子因為隨地小便，被路過的一對夫妻大罵「不配當中國人」「誰家孩子沒教養」「什麼樣的父母生出這樣的孩子」，最後更被一腳踹倒在地。

盧女見狀非常不滿，立刻與對方理論，雙方爆發激烈衝突，盧女在混亂中被推下高度20公尺的懸崖，但幸好有樹木阻擋，只有背部受了輕傷。

事後，盧女前往公安局提出故意傷害控告，但公安局認為缺乏犯罪事實，不予立案。於是，盧女又前往法院提起自訴，不過，法院也認為，對方沒有傷人故意，不構成故意傷害罪，同樣不予立案。

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