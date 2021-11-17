國美自揭監控員工上網數據用量　通報提及11人上班睇片聽歌被處罰

國美控股集團有限公司（簡稱「國美集團」）近日發布名為《關於違反員工行為規範的處罰通報》的內部文件，對國美員工返工期間從事與工作無關的事，如玩電腦遊戲、聽音樂、看影影片等進行通報批評。



國美集團發布內部文件，對員工返工期間從事與工作無關的事，如玩電腦遊戲、聽音樂、看影片等進行通報批評。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，周二（16日），網絡上流傳一份國美集團的通報，通報顯示，「根據相關規定，國美員工在辦公區域禁止從事與工作無關之事，如：玩電腦遊戲、上網聊天、聽音樂等。」

通報指，8月30日至9月3日期間，總部針對非工作流量信息進行統計排查後，發現部分人員在工作區域內佔用公司公共網絡資源從事與工作無關事宜。

通報內容顯示，信息包含了員工所在部門、姓名、工作樓層以及非工作流量信息。其中，員工在騰訊視頻、抖音等影音軟件中使用時長最多。

國美相關負責人至，若員工可給出說得通、合理的解釋，公司是可以相互理解的。（紅星新聞）

值得注意的是，計劃審計與資產安全中心的一名員工，在網易雲音樂中消耗22.5GB的數據流量。通報根據《員工行為規範及辦公場所管理標準》相關規定，對非外包員工予以公司全員警告及扣分處罰，對於外包員工予以清退。

對此，國美集團相關負責人指文件屬實，「站在公司的角度，一定會遵循員工手冊，對員工進行一定的管理。」、「每一個員工在進入公司的時候都有一份員工手冊，（公司）會組織員工學習相關考勤及休息時間等規章制度。我們的午休時間是12：00-13：00，有的員工看影片就用了22GB，實際核算下來，可能累計看了長達十幾個小時的影片，任何一家公司的午休時間應該都沒有那麽長。」

該負責人又指，若員工可給出說得通、合理的解釋，公司是可以相互理解的，「像視頻部門開抖音的時間一定很長，這種我們也不可能去做通報。」