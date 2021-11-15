中山一企業大幅加薪28%　老闆：員工曾助公司渡難關，理應漲薪

臨近年尾，相信「打工仔」都關心來年的加薪幅度。近日，廣東中山某橡膠公司決定向全體員工大幅漲薪28%，不論職位、不論工齡。

公司老闆稱，去年生意差，公司資金鏈差點斷裂，一眾員工都拿錢供公司周轉、拼命工作，「當時公司困難，大家這麼幫我，我現在給他們漲薪也是應該的」。



11月8日，中山市嘉妮橡膠有限公司發出通告，感謝員工對公司的付出，「把公司當成了自己的事業，當成了自己的家。疫情當下，你們不離不棄，出錢出力幫公司共渡難關，公司這兩年生意有所好轉，效益也提高了，在此衷心地感謝大家！你們辛苦了！」。

通告稱，由於今年物價上漲，考慮員工的生活壓力也大大增加，所以公司決定從2021年10月份起調升28%的工資，不論職位，不論工齡，即日執行。

郭女士感謝一眾員工對公司的付出，並決定加薪28%。（影片截圖）

老闆郭女士表示，公司是一間商貿公司，員工不多，只有十幾個人，以正式通告的形式發出，是想讓員工都覺得工作和生活有奔頭。去年因為疫情等原因，橡膠價格直線暴跌，前年訂的幾千噸橡膠差點賣不出，到後來行情轉好才翻身。

她表示，當時公司員工紛紛從自己家中拿錢幫她渡難關，多的有10、20萬，就連公司煮飯阿姨也將5、6萬存款拿給自己。後來公司生意好轉，郭女士將錢還給員工，「當時我要給利息，阿姨還不收呢，現在我給大家漲薪也是應該的」。

她續稱，公司十幾名員工主要是當地人，不少員工家中經濟條件不錯，只有一個業務員是湖北人，但也已在當地買樓定居，「我們就像一家人一樣。公司平時從來不扣工資，請假有事的話說一聲就可以，不扣錢。所以，當公司有困難的時候，大家也比較信任我、支持我，他們也不希望公司倒閉」。

公開信息顯示，中山市嘉妮橡膠有限公司位於中山市板芙鎮，2011年成立，註冊資本50萬人民幣，自建產權廠房，建築面積達2000平方米，公司主要代理泰國黃春發乳膠、泰國民安膠、橡泰乳膠、海南寶島天然乳膠、廣墾乳膠、馬來西亞的亞麼尼亞膠。