中國據報加快實施取代美國技術計劃　設「白名單」助本土企業

據《彭博》引述消息指，中國加速實施取代美國和外國技術的計劃，正低調授權一個政府支持的組織，審查及批准雲服務與半導體等敏感領域的本地供應商。



《彭博》引述消息指，中國正加速實施取代美國和外國技術的計劃。（資料圖片）

報道指，為政府提供顧問的信息技術應用創新工作委員會，成立於2016年，現已被北京委託幫助制定行業標準並培訓人員，選擇可信的供應商。該組織將制定和實施「信息技術應用創新」計劃，為銀行、數據中心等敏感領域提供技術，預計到2025年有關市場價值或會達到1250億美元（約合9735億港元）。

知情人士透露，迄今為止內地已有1800間個人電腦、晶片、網絡及軟件供應商被邀請加入該委員會。而該委員會今年以來已經認證了數百間本地公司為委員會成員，這是近年來最快速的一次。

報道指，「白名單」的成員和目標之前從未被報道過，它讓北京有更多的影響力來取代敏感行業的外國科技公司，並加快推動幫助本土領先企業實現技術自給自足，並克服美國政府在網絡和晶片等領域實施的制裁。

內地迄今已有1800間個人電腦、晶片、網絡及軟件供應商被邀請加入信息技術應用創新工作委員會。（資料圖片）

報道又指，雖然這一委員會或其成員很少被披露，但任何外資持股超過25%的公司都將被排除在該委員會之外，包括英特爾及微軟等。而主要由外國投資資助的中國科技初創公司亦將面臨更高門檻。知情人士指，中國最大的兩間雲服務提供商阿里巴巴及騰訊，設法規避了這些規定，已經通過在當地註冊的子公司成功申請委員會成員資格。

據雲公司Netis稱，Netis公司已經通過了一個複雜的審查程序加入了上述委員會，而上述委員會在2020年7月時已經擁有1160名成員。至於委員會內其他知名公司還包括，北京的CPU製造商龍芯（Loongsoon）、伺服器製造商浪潮（Inspur）等。