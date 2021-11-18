日本被指在為武力干預台海做準備　中國軍事專家呼籲官方警惕

日本防衛大臣岸信夫之前多次表態，「要為台海可能爆發的衝突，做好軍事準備」。據日媒報道，11月下旬，日本防衛省聯合參謀室將實施自衛隊「綜合演習」，而演習的內容包括開展以 「電子戰」為前提的訓練。

值得關注的是，上述演習地點靠近釣魚島和台灣的「西南諸島」，日本被曝還計劃在與那國島部署「電子戰部隊」，緊密監視釣魚島和台海動向。



11月下旬將舉行的這場「自衛隊綜合演習」，將包括在「沖繩列島」（琉球群島）上使用私人港口和私人土地的訓練，在本部町將開展以使用電磁波「電子戰」為前提的訓練。

日本防衛部門情報機構前負責人太田文雄表示，台海與釣魚島周邊局勢日益緊張，「面對中國不斷升高的威脅，日本正在強化軍事上的電子訊息收集能力」。

太田文雄認為，所謂「電子戰」嚴格說來就是「以無線電波收集情報」的戰術，接下來的電子戰除了收集敵方電磁波相關訊息外，還會以電波和電磁波來干擾對方的電子攻擊。

另一方面，還要以變更頻率和增加輸出功率的方式，化解對方的電子攻擊等。

太田文雄表示，中國與俄羅斯都在迅速加強電子戰的攻擊能力，因此防衛省已經將加強電磁波等新領域視為接下來軍事部署的加強重點，近期內就會完成針對所謂「中國威脅」的電子戰部隊追加部署。

據日媒報道，日本防衛省已經決定在沖繩縣與那國島現有的陸上自衛隊駐屯地，增加部署編制約70人的「電子戰部隊」。而與那國島距離台灣島，只有110公里；距離釣魚島，只有150公里。

這個行動的目的，是在台灣海峽與釣魚島出現緊急狀況時，加強情報訊息收集能力。據稱，日本防衛省將2023年底設定為「完成部署的目標日期」。

日本不只是拋出計劃。防衛省在2022年度的預算概算要求中編列了約31億日元，在與那國島建造電子戰部隊的辦公室和宿舍等設施。這支電子戰部隊，將主要通過電波和電磁波作戰，包括向敵方的通信設備或雷達發射強力電波，以阻止敵方的電子攻擊，同時通過前面提到的手段，化解敵方的電子攻擊，收集敵方電磁波相關訊息進行電子戰支援等。

而日本電子戰部隊將配備車載型網絡電子戰系統，可以進行電波收集、分析，具備干擾敵方通信等功能。

內地微信公眾號「補壹刀」分析稱，其實日本這個舉動不是偶然的，日本在其他西南島嶼已經有相應的部署計劃。比如計劃於2022年度，在與那國町的宮古島部署數十人規模的移動警戒隊，從而使在與那國町的常駐陸空自衛隊官兵從目前的160人增加到250人的規模。

此外，日本自衛隊還在沖繩縣石垣島駐防新的警備和導彈部隊。在石垣島、宮古島以及鹿兒島縣奄美大島的軍事駐地增建彈藥庫，光是彈藥採購費用就高達2,537億日元。

這幾個島嶼距離台灣也非常近。太田文雄認為，從之前的經驗來看，「電子戰」主要有三個階段。第一階段是網絡攻擊，太田文雄說就像俄羅斯與格魯吉亞發生武裝衝突之前，「俄羅斯對格魯吉亞所做的網絡攻擊一樣」。

第二階段是「混合發力」，是一種與民兵襲擊和對關鍵設施切斷電力同時進行的電子戰。太田文雄說，之前俄羅斯曾經在烏克蘭運用過這種方式。

第三階段是「跨域配合」，例如對為陸、海、空和導彈部隊提供位置訊息的衛星定位系統 GPS信號傳輸，進行電磁波干擾的行動。」

日方一些人認為，「台海安全已經成為近年內防衛省軍事部署的重中之重」，電子戰的部署當然也以此為目標，任務就是要在一開始就收集無線電波訊息，以確保發生緊急情況時可以做出最迅速有效的應對。然後，第一時間把情報分享給美國人。

太田文雄等一些日本國內的強硬派認為，既然2016年修改的「安保法」已經讓自衛隊在發生「重要影響事態」時可以支持美軍以外的外國軍隊，那麼在發生「生存危機事態」時自衛隊可以直接出兵，那麼自衛隊對於「維護台灣的安全」，公開並直接地開展活動很正常，而且應該要儘速加強部署。」

正因為台海周邊應是自衛隊這次部署的重心，所以從覆蓋的範圍來看，未來日本在沖繩和與那國島之間部署電子戰部隊，預計其可應付的區域將涵蓋台灣海峽，包括廣東北部沿海、福建沿海。沿西北方向，還包括東海水域，如浙江沿海、江蘇沿海。

除了為台海做軍事準備外，日本在西南諸島部署電子戰部隊，還可以針對解放軍海空軍的艦艇、飛機逐漸增加穿越宮古海峽而進出西太平洋的行動，刺探並收集更多解放軍武器裝備的電磁信號，在必要時形成干擾。

顯然，日本自衛隊做這些，是為美軍提供更多的服務。自二戰之後，美軍依託駐日軍事基地和部署的軍事力量，對亞太海域實施戰略控制。美國海軍第七艦隊就擔負這方面主要任務。

而長期以來日本自衛隊就扮演着「美軍服務者」的角色，比如在亞太海域幫美軍進行反潛和掃除水雷。

除了電子戰之外，日本自衛隊方面還計劃在多個西南島嶼地區擴大部署與重新整頓，有些已經在執行中。

海上自衛隊已經在奄美、宮古和石垣等島嶼部署了 12 型岸基反艦導彈。此外，自衛隊也開始部署ASM-3型由戰機搭載的空射超音速反艦導彈。有消息稱，ASM-3型導彈將配備在日本航空自衛隊的F-2戰鬥機上。

2020 年3月，日本已經在石垣島部署了地對空導彈。未來還將在石垣島部署警戒部隊，擔任前線的警戒任務。

近期，美國與日本也有人在討論，是否在西南諸島部署中程導彈，而且是屬於美軍的中程導彈。如果此事成真，那將大大提升美日對東海和台海方向的打擊能力以及威懾力。更會給解放軍的行動帶來影響。

這兩天在南海，美日首次演練「獵殺中國潛艇」。日媒周二（16日）披露，海上自衛隊派出一艘潛艇首次前往南海，與美國海軍舉行聯合反潛演習。不久前，美國航母「卡爾·文森」號與日本「加賀」號準航母剛在南海進行了為期一周的大規模演習。

這次演習不僅有首次前往南海與美國海軍合練的日本潛艇，還有首次從海上自衛隊本土基地出發前往南海的日本國產P-1反潛巡邏機。日媒的觀點是，「它們針對的目標毫無疑問地直指中國」。

根據日本海上自衛隊16日發布的消息，這艘日本潛艇當天在南海首次與美國海軍實施了反潛聯合訓練，雙方演練了探測潛艇位置、確認攻擊程序等「高難度內容」。報道稱，日美意在通過聯合訓練「牽制主張南海主權的中國」。

日本海上自衛隊幕僚長山村浩在16日的記者會上表示：「能在任何海域實施高難度訓練，顯示出日美互操作水平達到一定的高度。訓練象徵着海上自衛隊與美國海軍的威懾力與應對能力。」

日本海上自衛隊目前的潛艇數量，已經從 16 艘增加到 22 艘。首次派往南海的這艘日本潛艇，顯然是作為美日反潛演習的「假想敵」。

因為美國海軍水下力量全部由核潛艇組成，因此要積累經驗，如何對抗安靜性更好的常規潛艇。而在進行此類反潛演習時，美國海軍往往需要藉助盟友的常規潛艇。

有中國軍事專家表示，雖然這場假想「獵殺中國潛艇」的演習是在南海水域搞的，但是中國還要警惕，美日在積累這方面經驗後，把這種聯合操作能力用到台海。