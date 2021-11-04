300多年前東渡日本創禪宗「黃檗宗」　隱元禪師像或返華「探親」

1654年，隱元禪師由中國東渡日本弘法，其後開創京都黃檗山萬福寺，創建日本禪宗「黃檗宗」，對日本佛教影響深遠。

據日本共同社2日（周二）報道，據相關人士透露，為了迎接2022年中日邦交正常化50周年，在日本駐中國大使館協調下，京都萬福寺計劃讓隱元禪師像送到中國進行展出。



報道稱，隱元禪師像為木製雕像，高161.7厘米，造於1663年，並使用了隱元禪師生前的頭髮和鬍鬚。隱元禪師在東渡日本前，曾在福建省黃檗山萬福寺任住持，因此日方的設想是向該寺出借木像。

報道又稱，有中國企業家向日本駐華大使垂秀夫提議讓隱元禪師的遺骨回鄉，不過京都萬福寺的負責人表示，並不清楚隱元禪師的遺骨實際是否還在，預計實施調查需要文化廳等的批准，因此萬福寺提議出借木像。

報道引述垂秀夫表示：「當時隱元幫助了日本。此次輪到我們努力回報。」

根據資料，隱元禪師為明末清初的臨濟宗高僧，出家於福建黃檗山萬福寺，曾主持該寺17年。隱元禪師晚年應日本長崎興福寺之請，親自率弟子二十人赴日弘法。隱元禪師其後開創京都黃檗山萬福寺，其所傳的黃檗宗成為日本禪宗三大派之一。

相傳隱元禪師還把四季豆、西瓜、煎茶、稿紙等從中國帶入日本，對江戶時代的文化影響巨大。