山東辦公室掛標語鼓勵加班　官媒批評「精神壓迫和道德綁架」

日前，山東濟南的一家網路公司內懸掛花式加班標語，引發網民熱議。11月17日，中華全國總工會的機關報《工人日報》發表署名評論文章指「加班標語」近乎是精神壓迫和道德綁架，呼籲要對這種畸形做法說「不」。



「大家加，才是真的加，加班真好」、「他加我也加，想跑也跑不了」，位於山東濟南的浪潮集團，因近日在辦公區懸掛出多條鼓勵加班的標語，引發熱議。據了解，當地監管部門已介入調查。

《工人日報》評論文章指出，關於畸形加班文化的討論近年有很多，基本都是批判的聲音。「如此現實語境下，涉事公司竟然在職場裏如此公開宣揚、鼓吹加班文化讓人無語。滿眼都是『加班』、『加班』如此美好之類，讓員工情何以堪？」

文章批評，某種角度說，這近乎一種精神「壓迫」和道德綁架，如果員工視若無睹、堅決不加班，或許會被視為「異類」「不知上進」。

文章引述《勞動法》規定，指出中國實行勞動者「每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過44小時的工時制度」。用人單位由於生產經營需要，經與工會和勞動者協商後可以延長工作時間，一般每日不得超過1小時；因特殊原因需要延長工作時間的，在保障勞動者身體健康的條件下，延長工作時間每日不得超過3小時，但是每月不得超過36小時。強調「員工要不要加班、加多長時間的班，不是由企業單方面說了算的」。

文章提到，近段時間以來，不少網路大廠已經陸續取消「大小周」、告別「996」，讓員工不必「過勞」，在這樣的趨勢下，個別企業還在如此宣揚、鼓吹、美化加班，顯然是不把員工權益放在心上，甚至是沒有把法律法規放在心上。

文章末段呼籲，保障勞動者合法權益，淨化企業文化，要對懸掛花式加班標語這種畸形做法說「不」。期待勞動保障監察部門的及時介入，能夠給更多崇尚加班的企業以警示。

據內媒報道，山東濟南市勞動保障監察支隊工作人員表示，將前往懸掛加班標語的浪潮集團辦公室進行調查，同時他也提到，鼓勵加班非強制加班，並不違反相關法律法規，但如果企業把這些標語落實到規章制度裏，則違反現行的勞動保障法律法規，會糾正這樣的行為。