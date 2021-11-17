同事為何返工玩電話、不肯加班？　別怪年輕人　管理層的責任更大

不少老細高層都會埋怨員工辦事效率低、偷懶、無責任感。 但半宅職薯認為，這歸根究柢是源於老細高層管理不善。

今天我就和大家探討四個老細高層必須想通的問題，希望能為大家帶來一些啟發。



上班時只顧滑手機，是管理層責任

有些老細高層會禁止員工在上班時滑手機。但歸根究柢，是員工在上班時沒更有意義的工作做。

老細高層的其中一項責任是開拓市場，為公司找生意，然後交由員工執行。要是老細高層不思進取，員工自然感到工作沉悶無聊；要是老細高層態度積極又能提出可行的新構思，員工自然感到工作既有趣又有挑戰性，滑手機便相對變得不吸引了。

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能者可以多勞，但多勞必須多得

不知從甚麼時候開始，能者多勞演變成「能者過勞」。更有一些膽怯懦弱的老細高層「揀人嚟蝦」，誰人聽話就給他多些工作，誰人不聽話就讓他空閒「買佢怕」。久而久之，公司便養出一班對老細高層張牙舞爪的員工。

當然，能者多勞有時是工作需要，但多勞者必須多得。還有另一點不得不提的，就是老細高層千萬不要因為個別員工辦事效率特別高，而給他更多的工作以用盡他。因為這樣只會迫使這一位高效率員工放慢手腳，以避免被派更多工作。

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聘請有責任感的人，然後給他自由空間

和大家分享一個親身體驗：我的小小公司會安排同事在一些日子WFH，但我卻從來不需要考證他們是否真的在工作，同事亦會交出高質素的功課。

有責任感的同事需要自由空間，才能有所發揮。老細高層無時無刻監督同事是否在工作，只會限制他們的想像空間。要同事交出優質作品，自由空間是必須的。

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彈性下班時間，付出更有意義

無意義地超時工作，是最痛苦事情；完成工作仍不准早走，會令員工養成拖延習慣。

除了那些「存在就是工作」的工種（例如接待處工作），我認為彈性下班時間更有助員工提升工作效率。經驗也告訴我，實行彈性下班時間，員工會更專注於工作：因為完成工作後便可以早走。而在需要超時工作的日子，也自然會義不容辭。因為大家都知道，這是出於實際需要。

結語

員工是公司最寶貴的資產。我始終認為，要是老細高層領導有方，管理得宜，生意成功與員工對工作感到稱心滿意，其實是可以並存的。

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