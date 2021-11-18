新冠肺炎｜中國研發特效藥展Ⅱ期臨床試驗　僅0.6克抗體可防變異株

新冠病毒肆虐近兩年，中國自主研發特效藥再有新進展。據《科技日報》報道，特效藥「DXP-604」正在國內開展Ⅱ期臨床試驗，有感染者用藥後體內病毒載量大幅下降，病徵明顯好轉。此外，該特效藥用於治療時僅需0.6克甚至更少便可生效，且可防變異病毒株。



「DXP-604」用於治療時僅需0.6克甚至更少便可生效，且可防變異病毒株。（科技日報）

「DXP-604」由北京大學謝曉亮團隊與丹序生物聯合研發，是一種中和抗體藥物，其原型為本就存在於人體中的中和抗體。北大團隊在數月內實現了對逾8000個候選抗體的篩選，最終篩選出多個特效藥，「DXP-604」便是其中佼佼者。

值得注意的是，眾多特效藥大多使用「一對抗體」預防新冠病毒逃逸時，「DXP-604」實現了「單個抗體」就能防範變異株。北京大學李兆基講習教授謝曉亮表示，「單個抗體」取代「一對抗體」的特點使它的生產成本將是其他候選藥的三分之一以下，目前丹序已與國藥集團中國生物達成合作開發意向。

至於用量方面，謝曉亮表示，該藥用於治療時僅需0.6克，而且還能更少，「我們正在做爬坡實驗，很有可能0.3克就夠。」

那麼，「DXP-604」的臨床試驗和上市時間表如何安排？謝曉亮介紹，「DXP-604」正在開展國內Ⅱ期臨床試驗，已與國藥集團中國生物接洽，推進海外Ⅱ/Ⅲ期臨床試驗。目前，「DXP-604」已被北京市批準作為「同情用藥」在北京地壇醫院臨床救治，臨床試驗和「同情用藥」的藥物均由藥明生物生產。謝曉亮還希望，中國自主研發的新冠特效藥早日面世。