新冠肺炎｜內地特效藥研發有「時間表」　料年底前有條件批准上市

新冠病毒肆虐全球，更出現多種變種，除疫苗外，對新冠病毒有效藥物的需求亦更迫切。據內地傳媒報道，中國對新冠特效藥的研發已有「時間表」，更有望在12月底前獲有條件批准上市。



據內地傳媒《科技日報》報道，中國新冠病毒藥物研發任務，在去年1月21日由科技部部署應急研發專項佈局開展，涉及經費約3.15億元。

「我們身體裡產生了很多的抗體，但不是所有抗體都具備抗病毒的功效。我們的研究目標就是要挑出最強、最好的抗病毒抗體，作為抗體藥物，救治病人。」清華大學醫學院教授、全球健康與傳染病研究中心主任張林琦表示，團隊從恢復期患者血液分離得到的幾百個抗體中，篩選到2株活性高、互補性超強的抗體，而有關抗體藥物BRII-196和BRII-198，在臨床試驗中效果優異。

報道又提及，在新冠病毒藥物研發過程中，中國部署了3條技術路線，包括阻斷病毒進入細胞、抑制病毒複製、調節人體免疫系統。

而現時抗體藥物方面，進展最快的是前面提到的是清華大學、深圳市第三人民醫院和騰盛華創聯合研發的中和抗體聯合療法。由美國國立衛生研究院（NIH）主導相關藥物的Ⅲ期臨床試驗正在美國、巴西、菲律賓等7個國家展開，研究結果樂觀，BRII-196和BRII-198的聯合治療，可降低78%的住院和死亡率，最有可能率先在美國等發達國家獲得緊急使用授權。

研發團隊已於10月9日向中國國家藥監局滾動提交附條件上市申報材料，有望12月底前獲得批准有條件上市。