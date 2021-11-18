寒潮來襲｜新一輪冷空氣影響全國　華南跌至15℃東北或再遭大暴雪

剛剛經歷了上一輪「斷崖式降溫」後，全國多地又將受到新一輪冷空氣影響。據「中國天氣網」消息，19日至22日期間，近20個省會級城市將降溫逾10℃，而黑龍江或將遭遇大暴雪甚至特大暴雪。



中國天氣網氣象分析師李靚指，是次冷空氣總體強度雖不及立冬前後（即11月4至9日）的寒潮，但亦屬於「實力派」，寒意將比較持久。大部分地區氣溫將下降6-8℃，局地10-12℃以上，不少地方能達到寒潮標準。降溫後，東北地區的最高氣溫將跌至冰點以下，長江中下遊地區也會從20℃出頭滑到10℃出頭，華南部分地區也將降至15℃左右。

19日至20日期間，新一輪冷空氣會率先為新疆、內蒙古中西部、青海、甘肅、寧夏等地帶來4-10℃降溫。21日至22日，中東部地區將迎來核心降溫時段，多地最高氣溫的累積降幅在10℃以上。

圖為降雪後，哈爾濱市公路大橋松北區一側的樹木結滿冰晶。（新華社）

22日至23日，不少地方的最低氣溫將創今年下半年新低，比上次寒潮更冷。創新低的區域主要在北方和長江中下遊地區，其中，呼和浩特將在入冬後首次跌破零下15℃，鄭州、合肥、南京可能是入秋後首次跌破0℃。

此外，冷空氣還將為黃淮及其以南大部地區有小到中雨，東北地區的降雪也將逐漸增強。22日，黑龍江或出現強降雪，部分地區不排除遭遇大暴雪甚至特大暴雪的可能性，對於這些地區來講，這次降雪存在一定致災風險，對設施農業和畜牧養殖業會造成較大影響。