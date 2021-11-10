寒潮來襲｜積雪深及腰部出行受困　各地民眾如何在冰天雪地生活？

全國各地經歷「斷崖式」降溫，遼寧、吉林、內蒙古等地遭受暴雪襲擊，多地實施交通管制、停工停課。其中，內蒙古通遼地區的積雪深度已打破自1951年來的紀錄，累計降雪量達到81.3毫米，當地共5609人受災，1人因災死亡。面對連日來的強降雪天氣，各地民眾如何生活？



內蒙古：積雪深及腰部，走500米花了半小時

內蒙古通遼市科爾沁區大林鎮，地處科爾沁草原腹地。11月6日，當地開始下雪，7日清晨就從小雪慢慢變大，到晚上已成了鵝毛大雪。目前，通遼已啟動重大氣象災害（暴雪大風）II級應急響應，有水廠停電，老城區大部分地區無水，部分巴士停運，目前學校停課、機場關閉。

當地市民薇某憶述，6日晚上8、9時曾和家人出去掃雪，當時積雪已經到小腿位置，翌日積雪更有一米多高。由於農村沒有除雪用品，大家只能用農具鐵鍬鏟雪。薇某父親與親戚晚上花了2個多小時輪流鏟雪，他們才能在家中院子勉強走動。8日早上，積雪已達腰部位置，由於風雪刺骨，他們無法一直待在外面鏟雪，只能留在屋內取暖。

薇某表示，去年曾下過一場大雪，但近3天的雪堆積得太厚，一腳踩下去深不見底；其母曾嘗試出門，僅僅500米就花了半個小時，「完全走不動，雪太深了」。由於家中有足夠糧食，她未有擔心自己的生活，反而是了解到不少人的莊稼當未收割完，牲畜安全也是問題，還有人賴以生存的大棚也岌岌可危，「現在大家都在家等着雪停」。

她一直想去看看院子裏可能被壓塌的大棚，但家中大門已被雪堵住，無法推開，「這場雪太大了，我爺爺奶奶快90歲了，他們都說沒見過這麼大的雪」。

外賣員在大雪中騎行送餐。（中新社）

遼寧瀋陽：外賣員徒步送餐

遼寧瀋陽市同樣受暴雪侵襲。有市民稱，11月7日曾下過一場冰雹，後來深夜開始下雪至今。由於冰雹落到地上就結成冰，導致路面布滿冰雪，「積雪厚得沒過腳脖子了，走路都費勁。車子在路上打滑，火也不容易打着」。

由於天氣惡劣，瀋陽市中小學及幼稚園已停課，當地有大學也因為暴雪下發停課通知。瀋陽大學的學生稱，路上的積雪已有10多厘米，不論同學抑或老師的出行都比較困難，所以學校發通知全部改成網上授課。

受暴雪影響，學校的行人驟減，就連平時點的外賣都鮮少有外賣員派送，即使送餐在速度上也比平時慢了一倍多，「很多外賣員都是徒步在送餐」，但同學們都能理解。

遼寧鞍山：出行受困、菜價上漲

遼寧鞍山市亦出現特大暴雪天氣，當地巴士停運。家住鞍山的吳女士稱，巴士停運令許多人不得不改成徒步上班，「今天（8日）公司才宣布在家辦公，但很多同事因為夜班就已經去了公司，現在由於沒有通行車輛仍舊被困公司」。

她表示，外出購物時發現芸豆、蒜毫等蔬菜漲價，好在當地人都習慣提前儲備物資，一周不出門也沒有問題，「目前家裏的電、暖氣、網絡都在正常運營，所以我們的日常生活並沒有受到太大影響」。