寒潮來襲｜通遼雪災嚴重發布接收捐贈公告　東北降雪料明天結束

自本月4日，一次強寒潮自西北向東南影響內地，國家氣候中心評估，本次寒潮有101萬平方公里國土降溫超過16℃。

遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古等地降雪嚴重，遼寧暴雪導致全省1.16萬個養殖場（戶）受災；內蒙古通遼連續降雪超過46小時，積雪深度超過60厘米，市政府發布接收捐贈公告，並由通遼市紅十字會承擔捐款捐物接收工作。



國家氣候中心對此次強寒潮事件及影響的評估報告顯示，此次寒潮事件具有降溫幅度大、雨雪範圍廣、極端性強等特點，有101萬平方公里國土降溫超16℃；東北、華北積雪深度厚，極端性強；遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、河北、河南、山東、天津等地有151個國家氣象站日降水量突破11月曆史極值。據《冷空氣過程監測》行業標準，此次寒潮的綜合強度指數位居1961年以來第四高。

山東濟南市大明湖景區雪景。（中新社）

遼寧全省1.16萬養殖戶受災

受東北冷渦及地面氣旋強烈發展影響，遼寧省出現歷史罕見特大暴雪、雨雪冰凍、寒潮、大風天氣。遼寧省62個國家氣象觀測站平均降水量41.1毫米，有39個氣象站出現特大暴雪，最大降雪量80.3毫米，雨雪過程伴有11級瞬時大風、16℃以上的強降溫和冰凍、弱雷電。據評估，此次暴雪天氣為全省一級暴雪災害，屬最嚴重級別，已對遼寧省設施農業、畜牧養殖業生產和「菜籃子」產品保供造成不利影響。

截至11月10日下午4時，全省受災養殖場（戶）1.16萬個，倒塌畜禽舍及附屬設施面積676.16萬平方米，死亡畜禽640.50萬頭（隻）（禽類死亡為主），直接經濟損失17億元以上。

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內蒙古通遼持續46小時強降雪

自11月5日起，通遼市迎來暴雪、降溫、大風天氣，導致全市中南部地區嚴重受災。強降雪持續約46小時，全市累計降水量超過50毫米，最大降水量達到102毫米，大部分地區積雪深度超過60厘米，打破有氣象記錄以來的歷史極值，在大範圍形成嚴重災害。

通遼發生特大暴雪災害，各界人士都向災區捐款捐物，按照通遼市委、市政府的安排部署，由通遼市紅十字會承擔捐款捐物接收工作。

東北降雪明結束

隨着寒潮影響結束，今明後天（11日至13日）全國大部地區降水稀少，只有黑龍江東北部局地今天有中到大雪，明天東北地區的降雪將徹底結束，西南地區多是小雨或陣雨天氣。氣溫方面，全國大部地區氣溫將逐步緩慢回升。

未來3天，全國大部地區被乾燥的偏北氣流控制，晴朗少雲的天氣成為主流。降水將分布在西南地區和東北地區，西南地區多是小雨或陣雨天氣，黑龍江東部、吉林東部、遼寧北部等地今天有小雪，黑龍江東北部局地有中到大雪，明天東北地區的降雪將徹底結束。

未來一周，全國大部地區氣溫將逐步回升，但受到冷高壓控制，仍會不斷有弱冷空氣影響，因此氣溫回升較為緩慢。東北地區最高氣溫在冰點徘徊，華北等地最高氣溫約10℃，北京、天津未來一周最高氣溫約10℃，最低氣溫約0℃；江南氣溫也有明顯回升，最高氣溫將接近或者達到20℃。