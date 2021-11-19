爭議著作永久停發行　柏楊遺孀：陳時中就是台灣「醜陋的中國人」

台灣已故作家柏楊的遺孀張香華日前表示，因擔心書名被賦「辱華」意味，《醜陋的中國人》將自2024年永久停止發行。

張香華在接受《環球時報》訪問時稱，自己的決定是與民進黨當局「去中國化」的「直球對決」。她更直言，台灣衛福部部長陳時中「完完全全就是那種最醜陋的中國人」。



《醜陋的中國人》將停止發行。（遠流出版社）

至於為何作出永久停止出版《醜陋的中國人》一書的決定，張香華稱，《醜陋的中國人》矛頭直指當時在台灣的國民黨官場，讀這本書不能脫離當時的時代背景，一定要有相應的歷史知識儲備。

張香華又指，柏楊生前說「當中國進步了，那就可以不要看這本書了」，意思是說當中國人不再沉溺於過去的封閉、保守、做事不實在的毛病裡，這本書就應該廢掉。

此外，對於拒絕將《醜陋的中國人》摘文選入台灣國中一年級教材，張香華稱，民進黨當局企圖利用柏楊的作品搞「去中國化」，「民進黨當局在課綱中推行『去中國化』，這是在毀壞我們的民族。」

張香華直言，作家都會將自己的文章選入教材內視為是榮耀，但「這樣一個政府的『榮耀』，不要也罷」。她又指，現時沒有台灣的作家敢指責民進黨當局，等於被「閹割」了。

柏楊與張香華。（環球時報）

張香華還指，中國大陸較上世紀80年代有很大進步，而與之相對應的是台灣仍然存在「醜陋的中國人」，日前陳時中被披露未戴口罩聚餐唱歌的視頻，恰恰是《醜陋的中國人》書中所批判的，「他完完全全就是那種最醜陋的中國人」。

據了解，《醜陋的中國人》一書1985年在台灣出版，主要內容是批判上世紀中國人的劣根性和「醬缸文化」，該書在大陸還一度掀起「柏楊熱」，但因北京當局認為《醜陋的中國人》內容對統治不利，該書曾被銷聲匿跡了近20年，直至2004年才可以再次印刷發售。及至近日，張香華表示，2024年《醜陋的中國人》與台灣遠流出版社、中國人民文學出版社合約到期後，將永久停止發行。