《玻璃心》黃明志新歌《牆外》邀神秘內地女合唱　歌詞再涉辱華？

黃明志先前與陳芳語合唱《玻璃心》，歌詞、MV暗諷十足，遊走「辱華」敏感邊緣；此次他六度為台灣城市代言，以新歌《牆外》助攻金門觀光 ，邀來內地歌手小花合唱，除了美食特產、知名景點都入鏡，卻被網友發現MV角色與歌詞又在暗諷內地被關在牆內與嚮往自由的渴望，歌曲上架不到一天就突破百萬觀看數。



黃明志與陳芳語的《玻璃心》曝光後，2人雙雙於微博「被消失」，此次黃明志稱邀來內地清新派歌手小花，不知是否擔心拖累對方，黃明志不僅發稿不提供女方照片，連臉書的合照也用似油畫特效，讓人無法一窺長相，網路上也查無相關資訊，神秘感十足。

少女被困鐵籠中似從未能外出 點擊放大瀏覽MV截圖及部分歌詞▼▼▼

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黃明志提到希望大家能細品歌曲和MV要傳達的訊息，雖不回應是否又藉歌暗諷內地，僅四兩撥千斤於臉書寫道「這是關於2名小孩的故事……他們互相認識，互相欣賞，對彼此並沒有惡意。但在他們之間一直隔著一道高牆，沒有人能夠跨越」。

新歌《牆外》於YouTube上架18小時點閱破百萬，黃明志也於社群寫道「但最開心的還是看到來自各方的留言，證明了大家其實都沒有惡意，也都很清楚發生了什麼事。這就是我創作這首歌的目的」。

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