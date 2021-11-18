柏楊遺孀宣布《醜陋的中國人》停發行　陸出版社：仍正常銷售

著名作家柏楊的遺孀張香華女士近期以擔心「利用書名來辱華」為由，拒絕將柏楊著作《醜陋的中國人》摘文選入台灣國中一年級教材，她又表示依柏楊生前交代，如今將永遠停止發行《醜陋的中國人》，與台灣的遠流出版社、中國的人民文學出版社於2024年合約到期後，不再發行此書。



人民文學出版社編輯部周三（17日）回應指，目前並未有進一步消息，《醜陋的中國人》一書在大陸目前正常銷售。



柏楊《醜陋的中國人》在京東仍正常銷售。（京東截圖）

《香港01》記者查詢發現，截至周四（18日）上午10時，在京東等內地大型電商平台，人民文學出版社版本的《醜陋的中國人》一書依然可以正常購買。而在台灣的博客來、金石堂線上書城，此書分別顯示「可訂貨」及「有貨」狀態；在台灣誠品線上書店，此書處於缺貨狀態，但漫畫版仍然有貨。

據此前報道，張香華日前指出，柏楊的作品在台灣向來授權遠流出版社發行，近日遠流收到龍勝文化合約，希望授權將《醜陋的中國人》摘文選入中一教材，張香華表示：「當初柏楊於1984年發表演講時，主要針對的演講對象是成年人，對於一個還沒建立起民族自信的國一（中一）學生而言，並不適合。」

圖為台灣2008年版《醜陋的中國人》（右）及漫畫改編版（左）。（遠流出版社）

張香華表示《醜陋的中國人》如今應「功成身退」，與台灣的遠流出版社、中國的人民文學出版社於2024年合約到期後，不再發行此書，「甚至希望兩岸出版社自即日起便不再出版此書」，作為柏楊精神的繼承者，她表示：「柏楊生前一再交代，當中國文明已經進步了，就要廢除這本書的發行」。

張香華認為，當中國已做到扶貧，有飯吃，有廁所上，而台灣卻一路地「去中國化」之際，未來對柏楊作品的關注，不妨放在他的歷史、通鑑上。