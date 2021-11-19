新冠肺炎｜美國科學家指源頭是武漢華南海鮮市場　首名患者女小販

德國之聲報道，美國一位著名生物進化學家，為湖北武漢華南海鮮市場可能是新冠肺炎病毒最先開始傳播源頭的觀點提出新證據。



據報道，美國亞利桑那大學生態及生物進化研究所的科學家Michael Worobey，在科學期刊《科學》發表文章，他總結了2019年12月至2020年1月武漢發生的一系列重大事件，並根據新聞報道和醫院的公開資料，重組初期病例的發展時間線。

Michael Worobey發現，新冠肺炎疫情首名患者應是華南海鮮市場的一名女性小販，她的發病時間在2019年12月11日左右，而非外界所認知、居住地距離該市場很遠的一名陳姓會計員。Michael Worobey認為，世界衛生組織（WHO）此前編纂的疫情大事紀初期紀錄出錯，陳姓會計員應是在2019年12月16日發病，而非12月8日。

Michael Worobey發現新肺炎疫情首名患者應是華南海鮮市場的一名女性小販。（視覺中國）

Michael Worobey就此得出結論，加上最初發現有症狀新冠肺炎感染病例，絕大多數都與武漢華南海鮮市場有關，因此這是證明該市場為疫情源頭的「強有力證據」。

Michael Worobey指出，由於在疫情初期武漢華南海鮮市場即被關閉，被進行徹底的消毒處理，因此已無法獲取來自該段時期的動物樣本，也就無法提出更為明確的證據。但Michael Worobey強調，這不意味著疫情源頭的謎團將永遠無法解開，通過對武漢早期病例傳播的區域模型，以及對當時患者基因樣本的分析，就能夠獲取有信服力的證據。