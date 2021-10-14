世衛成立病源體諮詢小組　形容是調查新冠病毒源頭最後機會

撰文：張子傑
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世衛（WHO）10月13日宣布成立「新病原體起源科學顧問組」（Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens，SAGO），並指這可能是找出新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）源頭的最後機會。

路透社報道，世衛提名26名專家參與SAGO，包括曾經到武漢調查疫情源頭的荷蘭病毒學家科普曼斯（Marion Koopmans）、丹麥公共衛生專家菲舍爾（Thea Fischer）、越南生物學家阮洪及中國動物健康專家楊雲貴。

世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）直言，SAGO可能是找出導致世界停頓的新冠病毒最後機會，重申世衛希望創造環境，再次研究科學問題。

世衛突發衛生事件規劃部領導抗疫的技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）則表示，希望與中國合作，安排國際專家再次到當地調查。她指如果要找出病毒如何透過動物傳播到人類，需要進行30多次的研究。

SAGO的成員名單仍需經過為期兩週的公眾諮詢及相關程序才正式生效，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指，了解新病源體的源頭，對防止將來爆發流行病相當重要，而且亦需要廣泛的專業知識。他對於名單上的專家非常滿意，期望與他們合作，令世界更安全。

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