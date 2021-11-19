神舟十三號｜航天員太空工作逾月　失重環境致面部浮腫網民稱心疼

神舟十三號3名航天員翟志剛、王亞平、葉光富，已在中國空間站內工作逾月，航天員在太空中的生活亦備受關注。

近日，3名航天員在空間站內朗讀的視頻再次引人關注，太空失重環境導致3名航天員面部浮腫，還令不少網民以為是「吃胖」了。



央視推出的文化類綜藝節目《朗讀者第三季》，11月14日晚播出，3名航天員透過視象形式，在節目中先後朗讀了巴金的《激流》總序節選，並各自展現了一組太空動作。節目播出後，有不少網民發現3名航天員似乎長胖了不少，以及在朗讀過程中聲音有些怪，鼻音很重。隨後，官媒發文表示，3名航天員並非長胖，而是太空失重環境造成的體液分布不平衡，導致面部浮腫。

據了解，在距離地面400公里左右高度的空間站內，失重是最大的環境特點，而這一特點給航天員的身體帶來不少變化。在地面上，人的血液依靠心臟跳動被輸送至全身，尤其要對抗重力輸送至大腦，而在太空中，心臟輸送血液的壓力沒有變小，但不再需要對抗重力，那麽往頭部輸送血液會更加容易。

而頭部的血液不會自動向下流動，導致大量的血液向頭部聚集，讓航天員的面部看起來臃腫。但這種症狀不會一直存在，隨著在軌時間的延長，航天員的心臟肌肉會發生輕微萎縮，而且大腦也會發出指令讓身體的體液重新分配，血液也會適當減少。因此，3名航天員並非長胖，只是太空環境所致。另外，面部充血亦會造成閉塞，說話聲音聽起來如同感冒一樣，這亦是一種正常現象。

網民評論：

「辛苦了，希望三人平平安安」。



「顯得年輕了」。



「看到光鮮的一面，但背後的付出卻鮮為人知」。

