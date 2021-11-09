浙江獨居八旬翁失聯兩天　地產經紀擔心撬門方知其中風暈倒

內地人口老化問題愈趨嚴重，獨居老人的比率急劇增加，稍有不慎隨時會發生意外。

浙江杭州市獨居的八旬吳姓老翁，早幾天在家中風暈倒，幸平日與他經常聯絡的地產經紀發現他失聯多天，上門查看時才發現，否則後果不堪設想。



吳翁今年86歲，去年7月搬到位於杭州市孝豐路的單位，至今已租住一年多。地產經紀余雷稱，吳翁是經其公司租住單位，與公司的員工都很熟悉，幾乎每天都會聯繫。不過，余雷發現吳翁從上周五起失聯，周日（7日）遂與其他三位同事上門查看，「那時候，我們已經兩天聯繫不上他了，這不大正常。他年紀比較大了嘛，就怕出什麼事，就想着來看看」。

余雷多次敲門並呼喊吳翁，但一直未獲回應，此時鄰居李阿姨聞聲出門，表示自己好幾天沒有見到吳翁。他們於是致電吳翁，發現屋內傳出手機鈴聲，但依舊沒有人來開門，他們覺得不妥，於是自行用密碼打開門，結果發現吳翁倒在門後。

由於吳翁的頭部頂着大門，余雷等人不敢大力推開門，只能用工具撬開窗戶，「我們馬上就報了警，也叫了救護車。在等待的時候，我們覺得不能幹站着，還是要做點什麼，所以我們就四處去找工具，趕來幫忙的鄰居大伯拿了榔頭、扳手等工具過來，我們就一起撬開了窗戶」。一個身形較瘦小的女經紀從撬開的洞中打開窗戶翻入屋，看到倒在門邊的吳翁，「那時候他還是有意識的，眼睛睜着，但說不出完整的話」。

據了解，吳翁居住的單位屬於安吉社區轄區，是一個老舊小區，不少住戶都是長者。安吉社區工作人員王女士稱，社工會定期走訪，由於吳翁是租住房屋，戶口不在安吉社區轄區，因此工作人員與他的交往不多，「我只知道他是杭州本地人，之前就住在我們隔壁燈芯巷社區，他每個星期都會去自己戶口所在的街道坐一坐、聊一聊」。

李阿姨表示，自己最後一次見到吳翁是上周五中午，給他送了蘋果和餅乾，「當時他只穿了一件汗衫、一條短褲，老吳昨天被救出來的時候穿的衣服和周五穿的是同一套，所以他有可能就是周五暈倒的」。她又透露，吳翁有杭州戶口，之前住的房屋已售出，剛購入的新屋正在裝修，於是自己一個人搬出來住，「他還說老伴在女兒家帶外孫女，不過，從來沒有看到過他的家人來看望他」。

吳翁獲救後送到就近的杭州市中醫院，醫生判定他倒地已有6至8個小時以上，是中風導致的暈眩倒地，腦部CT結果更顯示他有腦出血情況。目前，吳翁需留院深切治療部，醫生已下達病危通知書，仍未度過危險期。

余雷表示，當時吳翁身上的衣服都粘在皮膚上很難脫下，情況十分凶險，「好在7號傍晚才開始降溫，因為他實在穿得太單薄了。醫生說，如果我們救助不及時，人可能就沒了」。他又稱，自己當時根本沒想那麼多，只想盡快救吳翁，「這件事換了誰都會這麼做的」。