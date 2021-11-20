新冠肺炎｜中國一針劑特效藥效果佳　北京35名確診用藥後近半康復

中國已自主研發多種新冠肺炎特效藥，其中中和抗體藥物「DXP-604」僅需0.6克劑量便可生效，且能防變異株。北京地壇醫院35宗新冠肺炎確診個案，在使用「DXP-604」後病情明顯好轉，截至周五（19日），已有17人康復出院。



「DXP-604」藥物結構圖。（央廣網）

據《央廣網》消息，「DXP-604」由北京大學謝曉亮團隊與丹序生物聯合開發，該團隊在疫情初期實現對8000多個候選抗體的篩選，最終篩選出「DXP-593」和「DXP-604」。2021年，該藥被批准成為新冠患者的「同情用藥」，「同情用藥」即是指在臨床試驗外，讓特殊患者使用一個還未被批准上市的藥物，而這個藥物經醫學觀察可能獲益。

北京地壇醫院相關專家介紹指，地壇醫院在「同情用藥」使用上非常規範，「DXP-604」效果亦較顯著。「DXP-604」是一針劑藥物，使用後2-3天內患者會出現明顯好轉。在地壇醫院的新冠患者治療中，60歲以上的患者佔50%，其中8宗是65歲以上的老年人。在臨床中，無一宗出現轉重症情況，使用效果表現良好。

「DXP-604」是中和抗體藥物，謝曉亮團隊項目負責人曹雲龍表示，「中和抗體是抗病毒領域的慣例共識，所以當時全球醫學界都在爭取這一塊。而我們由於進入的很早，一直是國際上的第一梯隊。」

據了解，中和抗體類藥物從新冠肺炎康復患者血清中分離獲得，針對新冠病毒刺突蛋白受體結合域（RBD），包裹其侵入細胞的功能區域，阻礙病毒對細胞的感染。中和抗體類藥物研發快，特異性強，副作用相對較小，療效確切性強。

此外，除了北京大學謝曉亮團隊，清華大學張林琦團隊、中科院微生物研究所嚴景華團隊亦在中和抗體類藥物領域，走在世界前列。