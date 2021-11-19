新冠肺炎｜圍繞三大技術路線　官媒披露中國已自主研發6種特效藥

官方傳媒披露，中國已自主研發多種新冠病毒有效用藥，主要圍繞阻斷病毒進入細胞、抑制病毒複製、調節人體免疫系統三大技術路線展開，共有6種有效用藥，其中2種已經參與患者救治。



據報道，新冠肺炎疫情發生後，中國立即布局藥物研發任務，在2020年2月16日設立由科技部、衛生健康委、工信部、發改委、藥監局、中醫藥局等部門組成的科研攻關組藥物研發專班，組織全國優勢專家團隊，圍繞臨床救治需求，全力推進有效藥物和治療技術研發工作。報道引述相關負責人介紹，臨床救治與藥物板塊科研攻關應急項目已立項53項，涉及國撥經費約3.15億元（人民幣．下同）。

報道介紹，三大技術路線各有特點，採取不同的策略在新冠病毒感染人體的不同生理環節上實施「攔阻」。以抑制病毒複製為例，通過製造一個「劣質」核苷酸去「欺騙」病毒，讓它在自身複製時使用該「劣質」材料，直接阻斷複製或讓病毒「自身建設」成為「爛尾工程」，就能成功阻止病毒複製。

此外，甄選優質的中和抗體也是一種普遍採用的策略。通過單細胞技術，在康復者中逐一考察，找到「最佳戰士」，制服新冠病毒。多找幾種中和抗體，配合「雞尾酒療法」，將對新冠病毒的變異株等產生更好的治療效果。

報道提到，上述藥物包括有阻斷病毒進入細胞類的「BRII-196和BRII-198中和抗體聯合療法」、「普克魯胺」；抑制病毒複製類的「阿茲夫定」；調節人體免疫系統類的「單克隆抗體BDB-001注射液」等。