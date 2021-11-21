4名地質人員雲南哀牢山失蹤8天　千人搜救未尋回天氣增救援難度

11月13日，中國地質調查局4名隊員，進入雲南哀牢山山區後失聯。截至20日，已投入10支救援隊伍超過千人進行地毯式搜查，調動直升機3架，無人機8台，但仍未發現失聯人員。搜救行動仍在持續，但連日的大霧增加救援難度，21日更將迎來降雨。



據了解，失聯的4名隊員均為80後和90後，最小的年僅25歲。四人僅攜帶有羅盤、工兵鏟、鐵鍬等工具以及約1天半的口糧。當地村民表示，山裡夜間溫度低加上失聯時間過長，對失聯人員的情況表示擔憂。



綜合媒體報道，中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心4名工作人員13日徒步進入哀牢山內部，開展森林資源調查，預計翻過山脈到達玉溪市新平縣完成任務，原計劃於13日當日下午或14日上午下山，但並未在計劃時間內下山，4名人員僅攜帶有羅盤、工兵鏟、鐵鍬等工具以及約1天半的口糧。

雲南哀牢山國家級自然保護區鎮沅管護局局長王鴻東透露，4名失聯人員中，最大的32歲，最小的25歲，都曾當過兵。15日當地警方展開行地毯式搜救，前五日搜救人員主要圍繞失聯人員遺落的巧克力、飲料等證據線索進行搜尋。

20日，雲南省消防總隊和普洱市森林消防支隊分別再調派了50名力量參與搜救，搜尋方案也略有調整。當天上午7點，搜救隊伍分為13個小組，其中重裝穿越3組、地毯式搜救10組。3支重裝穿越組共24人攜帶5天的補給、露營裝備，翻越哀牢山向新平方向搜索前進，其他10個搜救組將圍繞失聯人員生活過的區域進行拉網式、地毯式搜救。

截至11月20日傍晚，普洱方面共參與救援人數560餘人，已累計出動救援人員1,900餘人次，玉溪方面已累計投入1,100餘人次開展救援。據了解，此次人員失聯區域地處哀牢山國家級自然保護區的核心區域，山高林密、溝壑縱橫。搜救人員需要從海拔1,700多米的山腳出發，翻越海拔2,800多米的多座高山，搜救工作面臨重重困難。

此次救援人員被業內人士稱為世界級救援，但天氣將提升救援難度。（極目新聞）

普洱市森林消防支隊政委劉東君表示：「我們的衛星電話都很難打出去，再一個是晝夜温差比較大。」根據天氣預報，鎮沅縣從11月21日開始將迎來降雨，這將給救援工作帶來進一步的壓力。

王鴻東表示，經過幾天的搜尋，搜救人員陸續發現了一些失聯人員的活動跡象，初步判斷造成這4人失聯的原因為：受惡劣氣候影響，14日至16日，保護區內持續降雨，氣温下降，且大霧瀰漫，能見度非常低，可能導致失聯人員方位判斷失誤；失聯位置屬於哀牢山地形地貌最為複雜的區域，就算是巡護人員在平時走得少的地方也可能出現短時間的迷路現象。失聯人員在迷失方向的情況下很難走出去，複雜的地形可能也會導致失聯人員有不同程度的受傷情況。

王鴻東還表示，當前是哀牢山保護區內植物最為豐富的季節，同時也分佈了較多溪流，水源豐富。4名失聯人員作為長期有野外工作經驗的人，短期保障食物和水源應該沒有問題。

哀牢山是國家級自然保護區，最高海拔3,100多米，範圍涉及雲南省3個州6個縣。這裏山形陡峭、地理環境複雜，擁有全國最大的中山濕性常綠闊葉林區，森林覆蓋率85.1%，是中國生物多樣性最為豐富的地區之一，據當地村民表示，哀牢山中有蛇、黑熊等野獸，曾有村民被黑熊抓傷了半塊面，所幸未有危及生命。但這些危險動物，無論對於失聯人員還是救援人員，都面臨不小的風險。