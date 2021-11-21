新冠肺炎｜本輪疫情進入掃尾階段　鍾南山籲更多長者接種疫苗

內地昨日（20日）新增17宗確診個案，包括13宗境外輪入病例，4宗本土病例。國家衛健委稱，截至目前已有8個省份連續14天以上無新增本土確診病例，全國本輪疫情整體上進入掃尾階段。



昨日新增的13宗境外輸入病例，包括上海、廣東各3宗，江蘇、雲南各2宗，北京、天津、廣西各1宗；新增本土病例4宗，包括遼寧3宗，雲南1宗。截至昨夜凌晨零時，內地現有確診病例1098宗，累計報告確診98467宗，4636人病亡。

國務院聯防聯控機制新聞發布會昨日舉行，與會的國家衛健委新聞發言人米鋒稱，本輪本土疫情波及的省份中，有8個省份連續14天以上無新增本土確診病例。額濟納、黑河、大連等邊境口岸城市疫情得到快速有效處置，多個省份在一個潛伏期左右控制住疫情，全國本輪疫情整體上進入掃尾階段。

鍾南山：鼓勵更多長者接種疫苗

中國工程院院士鍾南山昨出席公開活動致辭時稱，目前70歲至80歲年齡段的長者疫苗接種率較低，應該鼓勵更多長者接種疫苗，有效做到早期預防。

他提出3點建議，一是重視早期預防，康養比醫養更適用於長者；二是重視創新，新技術、新產品應用的交叉學科創新對於長者醫學有重要作用；三是重視心理健康建設，長者也要有目標有追求，多挖掘自身的積極意義。

鍾南山表示，隨着社會發展，「健康」已經從以治療為中心逐漸轉變為以預防、醫養與康養相結合為中心，現在老年健康的核心內容，就是更重視長者的早期異常，早發現、早診斷、早治療。他鼓勵長者積極參與疫苗接種，讓高危人群達到群體免疫。