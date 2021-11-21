寒潮來襲｜三分之二國土將低至零度　20個省市降溫超過10℃

11月20日至23日，冬天第三輪寒潮將影響內地安徽、江蘇、江西等20多個省分，預計23日早晨，0℃線將抵達長江中下游一帶，降溫區域將深入華南直抵海南。中國三分之二領土將被寒潮速凍，有近20個省會級城市，降溫將會超過10℃。



中央氣象台日前發布今年冬天的第三輪寒潮預警。據了解，此次寒潮降溫降溫持續時間較長，累計降溫幅度大，像黃淮、江淮、江南北部等地局地降幅可達14℃以上。中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，11月22日至23日，是寒潮過程大風降溫影響最為廣泛和猛烈的時段，預計將有20個以上省區市受影響。

根據中國天氣網製作的「全國冰凍線進程圖」，11月21日開始冰凍線不斷向南推進。11月21日早晨，最低氣溫0℃線最前端將抵達華北中南部及四川北部一帶，北方大部地區的最高氣溫將降至冰點（0℃）或以下，其中哈爾濱今年將首次跌破-10℃，北京預計21日早晨氣溫也將在冰點左右。

11月22日早晨，冰凍線繼續南推至黃淮、雲南北部一線，其中河南鄭州是今年下半年來首次跌破冰點。11月23日早晨，中國大部地區的氣溫將降至本輪寒潮過程中的最低點，冰凍區域將擴展到長江中下游地區。合肥、武漢、南京都將是今年下半年首次跌破冰點。

據中國天氣網報道，此次寒潮比起上一波寒潮（11月4日）較弱，但這次寒潮由於前期基礎氣溫較低，降溫後更冷，預計22日至23日，19個省會級城市將創今年下半年來氣溫新低。氣象分析師胡嘯表示，此次寒潮影響範圍廣，降溫「待機時間」長，位處南方的民眾都需要翻出羽絨服等冬裝，添衣保暖。