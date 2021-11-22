歐盟指責中國在南海攔截菲律賓補給船　中方批「不講是非」

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）11月18日表示，3艘中國海岸警衛隊船隻16日在南海攔截2艘前往仁愛礁（Second Thomas Shoal）的馬尼拉補給船，並向這2船發射水砲。

歐盟對外行動署11月21日發表聲明，指責中方在南海攔截兩艘前往仁愛礁的菲律賓補給船。對此，中國官方予以回應。



中國駐歐盟使團在11月22日表示，「11月16日晚，菲律賓2艘補給船未經中方同意，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域。中國海警船依法執行公務，維護中國領土主權和海上秩序。目前仁愛礁海域總體平靜。中菲雙方就此保持着溝通。」

中國駐歐盟使團強調，「中方多次重申，中方在南海的主權和權益是長期歷史過程中形成的，符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。南海仲裁案違背『國家同意』基本原則，越權審理，在事實認定和法律適用上均存在明顯問題。所謂裁決是無效的，沒有拘束力，中國不接受、不承認」。

中國駐歐盟使團又指，近年來，在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定，航行和飛越自由得到依法保護。域外國家的介入則是損害南海和平穩定的最大威脅。歐方表態不講是非，對維護地區和平穩定帶來消極影響。中方對此堅決反對，敦促歐方尊重地區國家間妥處分歧、維護南海局勢穩定的努力。

複雜的國際形勢下，中國加快南海南沙群島建設（點擊大圖瀏覽）：

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據路透社18日報道，菲律賓外長洛欽發表聲明指，16日在仁愛礁發生的事件中沒有人受傷，但向駐紮南海軍事據點運送食物的菲律賓補給船不得不中止任務。

洛欽稱，中國海警船的行為屬於非法，並提醒中方指，公務船受菲美共同防禦條約的保護，若北京未能克制，或威脅到兩國之間的特殊關係。他已經「以最強烈的措辭」向中國駐馬尼拉大使表達菲方對此事的憤怒、譴責和抗議。

根據資料，馬尼拉將位於菲律賓巴拉望島（Palawan）西南105海里處的仁愛礁視為其200海里專屬經濟區內。