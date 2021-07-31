東京奧運｜菲律賓首金戴亞絲提南海爭議　官媒：奈何明月照溝渠

東京奧運女子55公斤舉重決賽中，菲律賓選手戴亞絲（Hidilyn Diaz）以一分之差擊敗中國選手廖秋雲奪得冠軍，為菲律賓贏得當地有史以來首面奧運金牌。

《環球時報》報道，戴亞絲事後在社交平台上載照片，內容提及中菲南海主權爭議，使中國官方及民間亦有替她慶祝的好意變成「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」，而且其教練高凱文本身是中國人。

報道更引述專家說法稱，戴亞絲奪冠是奧運精神的體現，在政治上的發言卻是背離奧運精神。



報道指出，雖然中國選手沒有贏得冠軍，但戴亞絲獲勝的消息傳出後，中國從官方到民間都對她不吝贊美。例如中國駐菲律賓大使第一時間送上祝賀，大讚是「歷史性的勝利」，官方傳媒新華社亦以「如有神助」來形容戴亞絲的表現。此外，微博上中國網民對於戴亞絲的評論，都是一致表達祝賀和稱讚。

報道稱，戴亞絲及部分菲律賓媒體似乎並沒有接收到中國人的好意，前者勝出後在社交媒體上上傳一張身穿印有中英雙語「西菲律賓海」的T恤，又有在外國記者會上再次提及南海問題，強調自己代表菲律賓「打敗了中國」；後者更以戴亞絲在訪問中提到的「中國隊對我的教練有點生氣，因為他沒有對他們透露有關我的力氣的情資」一事作廣泛報道。

戴亞絲勝出後在社交媒體上上傳一張身穿印有中英雙語「西菲律賓海」的T恤。（Facebook）

中國社會科學院東南亞研究中心主任許利平受訪稱，體育是超越政治，戴亞絲獲中國教練執教，是看中她的資質與堅韌不拔的精神，幫助她作為一個體育弱國的大齡運動員，去證明人類的潛力與可能性所在，並「迪亞茲奪冠是奧運精神的體現，但她在政治上的發言，背離了奧運精神」。許利平更認為，菲律賓明年將舉行總統選舉，杜特爾特亦連任任期屆滿，「不排除迪亞茲發言背後，有政治勢力試圖通過奧運冠軍的影響力，凝聚『親美反華』力量」。