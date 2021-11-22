河南公務員特權養狗咬傷老婦卸膊惹民怨　中紀委：不能止於道歉

今年9月，河南安陽發生一件狗咬人事件，一名78歲老婦在社區散步遭兩條大狗咬傷，但來自市監行政執法支隊的狗主王新剛拒不承認，受害老婦投訴無門，當地媒體做了10期節目仍無果，新華社記者採訪都被拒絕，狗主人王新剛公職人員的身分和拒不道歉的態度，引發內地網民抨擊。



11月18日，狗主人王新剛親赴老婦家道歉，並被予以停職。11月22日中紀委則發文批評王新剛，並指出受害人維權過程中暴露出一些單位、幹部的作風問題，必須反思及嚴肅整改。



社區閉路電視顯示王新剛妻子帶著兩隻巨型貴賓犬咬傷老婦。（網絡圖片）

今年9月底，年近八旬的老婦在社區被兩條巨型貴賓犬咬傷，社區閉路電視顯示狗主人當時就在現場，然而後者拒不承認。

河南廣播電視台《小莉幫忙》製作系列節目並幫忙協調此事，10月記者查出狗主是隸屬安陽市市場監管綜合行政執法支隊的王新剛。老婦家屬及記者到安陽市市場監管綜合行政執法支隊辦公室協調此事時，更發生肢體衝突。狗主人則拒不見面。

事件膠著在內地互聯網引起廣泛關注，網民指出巨型貴賓犬屬於禁養犬範圍內的質疑，認為是因為王新剛的公職人員身分，批評「特權養狗咬傷人還卸責」。當地城管局部門負責人則解釋，涉事巨型貴賓犬為心理輔導犬，屬合法持有。

新華社記者採訪此事件時也受到拒絕，因此發出「承認狗咬人有多難？」「真的是心理輔導犬嗎？」「小事為何越拖越大？」「公職人員為何面對事實還耍賴？」「社會治理能多些主動作為嗎？」五項針對狗主人和當地政府的質疑。

時隔近兩個月，11月18日王新剛才赴老婦家道歉。11月19日，安陽市市場監管局黨組宣布，對市場監管綜合行政執法支隊食品藥品稽查專員王新剛予以停職，配合組織核查。

中紀委批當地部門推卸責任 「寒了群眾的心」

11月22日中紀委發文提到，發生狗咬人的事件在日常生活中並不鮮見，但這件事卻變成媒體和公眾關注的熱點事件，原因在於養犬人的態度及其身份，以及後續交涉異常曲折的過程。並提到「引發公眾深思的，還有在受害人維權過程中暴露出當地一些單位、幹部的作風問題。」

文中指出，公眾質疑的一個焦點就是王某剛的公職人員身份。批評王某剛此前的言行，顯然不符合人們對黨員幹部、公職人員形象的認同。「若是仗著公職人員身份蠻橫無理耍無賴，置公序良俗於不顧，到頭來不僅會遭到輿論譴責、被群眾戳脊樑骨，還會受到單位處理、紀律處分，嚴重的還可能被追究法律責任。」

針對受害者維權過程，文中提到，個別部門面對群眾合理訴求時，不是千方百計解決問題，而是想方設法推卸責任，「看似把「麻煩事」推出去了，實則把小事拖大了，更嚴重的是，推遠了黨和政府同群眾的距離、寒了群眾的心」。文中批評這些部門缺乏解決「急難愁盼」的態度和作為，「這些作風方面的突出問題，必須反思並嚴肅整改」。