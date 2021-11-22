配件鏽跡斑斑極可怕　418台走私二手胃腸鏡流入內地數百家醫院

福州海關緝私局近日破獲一個走私集團，拘捕13人。該走私集團從日本購買舊的醫用胃腸鏡，然後經香港走私至國內，賣給福建、江西、上海等15個省區市的數百家民營醫院，銷售牟利。

經初步查證，該走私集團共涉嫌走私舊胃腸鏡418台，初估案值2000多萬元（人民幣，下同）。



央視21日報道指，走私集團的窩點隱藏在福建莆田市一個小區內。走私集團的倉庫裡有許多胃腸鏡設備零部件，當民警打開一個紙箱時，發現裡面的內窺鏡有明顯使用過的痕跡。海關人員指，這些配件的外包裝都很新，看起來像新的產品一樣，打開外包裝就可以看到配件上面鏽跡斑斑。

案情顯示，走私集團從2018年4月份開始，陸續向兩家日本公司訂購胃腸鏡等舊醫療設備，然後將這些設備經香港走私偷運入境。走私集團將舊胃腸鏡賣給福建、江西、上海等15個省區市數百家民營醫院，銷售牟利。

報道又指，這些走私的舊胃腸鏡因為經常出現故障，走私集團還專門設立了一個維修車間，但海關人員指維修車間的環境「髒、亂、差」，零部件堆滿地上。據疑犯交代，如果走私進來的兩台同樣的設備都有故障的話，也有將兩台拼成一台的情況。

福州海關緝私局莆田分局副局長林和平表示，走私集團以兩三萬元買入舊胃腸鏡，然後以十幾萬元的價錢賣出，溢價在好幾倍。福州海關緝私局查私處二科副科長楊華則表示，走私集團售賣的舊胃腸鏡完全達不到國家技術指標，也沒有經過衛生檢驗檢疫，對患者會造成極大的健康傷害。