「抗癌神藥」一針120萬癌細胞清零？　復星：現階段僅針對淋巴瘤

近期，內地傳出只要花120萬（人民幣，下同）打一針有「抗癌神藥」之稱的CAR-T細胞治療產品「阿基崙賽注射液」（奕凱達），就能夠令癌症病患體內的癌細胞消失。

該藥由復星醫藥旗下合資公司復星凱特引入國內。復星國際聯席CEO陳啟宇表示，上海瑞金醫院臨床上正使用CAR-T細胞治療產品，但僅針對治療淋巴瘤。

目前，CAR-T細胞在多種血癌當中具有強大而持久的治療作用，但對於治療包括肺癌、肝癌、大腸癌、乳腺癌等實體腫瘤的效果仍然不佳。



復星醫藥旗下合資公司復星凱特從美國KitePharma引進CAR-T細胞治療產品「阿基崙賽注射液」（奕凱達），並於今年6月獲批上市，適應症為用於成人復發或難治性大B細胞淋巴瘤，也是國內首款獲批的CAR-T細胞治療藥物。

9月28日，上海市浦東新區人民政府新聞辦公室官方微博帳號「浦東發布」曾發布稱，在奕凱達上市百天後，全國已有10例以上病人正在或準備進行該款CAR-T細胞治療。其中，有兩位患者完成治療後一個月評估，均獲得影像學上的完全緩解（CT或PET-CT檢查後顯示病灶消失）。

上海瑞金醫院臨床上正使用CAR-T細胞治療產品，但僅針對治療淋巴瘤。（微博＠浦東發布）

「抗癌神藥」引起癌症病患的密切關注，網上更盛傳只要打一針，2個月後癌細胞就會清零。瑞金醫院血液科副主任醫師許彭鵬教授透露，醫院曾於同一晚收到過百個諮詢電話，都是查詢是否能到醫院做CAR-T治療。

他強調，醫生想表達的是患者經過CAR-T細胞治療後達到完全緩解，即從影像學上看不到病灶，「（網傳）其中的一些話語表達並非是專業醫生認可的，我們不敢輕易說『癌細胞清零』這幾個字」。

許彭鵬表示，目前國內上市的CAR-T產品並不適合所有的腫瘤患者，目前國內批准的CAR-T療法適應人群為既往接受二線及以上系統性治療後復發或難治性大B細胞淋巴瘤成人患者。

他坦言，並非所有淋巴瘤患者一開始都需要接受CAR-T治療，因為初治患者有60%-70%都可以通過化療和靶向等一線標準治療方式治癒。同時，並非所有淋巴瘤患者都能接受CAR-T治療，「譬如腫塊很大的患者，容易引發腫瘤溶解綜合症，又如腫瘤長在腦部，CAR-T治療的風險也很大」。

復星醫藥旗下合資公司復星凱特，從美國KitePharma引進CAR-T細胞治療產品「阿基崙賽注射液」。（微博＠浦東發布）

許彭鵬稱，對於復發難治沒有有效治療手段的淋巴瘤患者，傳統治療方案僅有一年或者更短的存活時間，但此前有研究數據顯示，CAR-T療法能夠達到約80%的總體有效率，有近一半的患者能夠生存超過4年，獲得臨床治癒的可能。

目前，國內已有多間醫院可以從事CAR-T相關的臨床研究。在CAR-T於國內上市前，在武漢同濟醫院、協和醫院、湖北省腫瘤醫院、武漢市第一醫院等多間醫院的血液科和腫瘤內科，已有許多患者通過免費臨床試驗使用此療法，從中受益。

CAR-T細胞療法被符合適應症的患者視為「救命稻草」，但120萬的價格亦令不少人望而卻步。據了解，美國同類藥物價格介乎37.3萬美元至43萬美元，折合人民幣約240萬至300萬元。

患者接受 CAR-T 細胞療法必需是「私人定制」，全程都有醫生及實驗室參與其中。（微博＠浦東發布）

然而，價格高昂的背後，是此款藥可以說是「私人定制」。中國科學院生物學博士、助理研究員李雷介紹，患者接受 CAR-T 細胞療法，要先接受評估是否適合用此療法，之後要從病人血液中分離細胞，然後純化得出 T 細胞。此後，實驗人員會進行細胞操作和培養，期間會面臨失敗的風險，形成 CAR-T後會擴增以獲得大量 CAR-T，之後再輸入患者體內。

復星凱特CEO黃海表示，定價120萬除了是基於國際價格的狀況，另一方面是因為個性化治療，每名患者相當於配置一條生產線，從原輔材料等都是採用國際標準，對生產、技術人員的要求非常高。復星凱特已經積極與商業保險等合作，希望提供新的支付方式來增加藥品可及性的可能。