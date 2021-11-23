三孩政策｜享80天獎勵假、最高補貼10萬　哪個省市配套措施最好？

隨着老齡化、少子化等問題愈趨嚴重，內地一直關注「三孩政策」的配套措施。

《健康時報》報道，據不完全統計，截至11月21日，已有14個省份在當地人口與計劃生育條例的修改中增設育兒假。其中，江西、貴州、四川、江蘇、山西以及吉林六省的人口計生條例修正案已獲通過。



多地新增輔助生殖機構

截至11月21日，上海、河北、河南、天津、貴州、安徽、陝西、山西等12個省市，發布「人類輔助生殖技術應用規劃（2021-2025年）」。其中，四川省未來5年增加機構數最多達20間，其次為安徽省、陝西省、江蘇省等均規劃新增不超過10間。

國家衛健委數據顯示，截至去年6月30日，國內經批准開展人類生殖輔助技術的醫療機構共有523間，每年人類輔助生殖各項技術類別總周期數超過100萬，但分布上呈現出明顯的不均衡。為此，陝西、山西、安徽等省份在5年規劃中提出，將按照每230萬至300萬人口設置1個機構，在2021年至2025年期間規劃新增輔助生殖機構，均衡地區差異。

廣東推出試管嬰兒保險，受保人若手術連續3次失敗，最高可賠付53888元。（視覺中國）

廣東推出試管嬰兒保險

廣東推出試管嬰兒保險

11月17日，廣東推出首款對試管嬰兒移植手術進行保障的保險產品「助孕保」，希望通過保險的保障功能緩解患者經濟壓力，降低婦女生育風險，提高育齡家庭生育意願，提升試管嬰兒移植成功率。

該產品針對20至42周歲的人士，受保人在兩年的保險期及其特定延長期內，在廣東省生殖醫院接受「單取卵周期體外受精-胚胎移植及其衍生技術手術」，若手術連續3次失敗，保險公司將按照合同約定的金額給付補償金，最高保險給付金為53888元（人民幣，下同）。

生育補貼最多10萬元

9月14日，甘肅臨澤縣發布《臨澤縣優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施意見（試行）》。《意見》指出，對生育一孩、二孩、三孩的常住產婦，分別給予2000元、3000元、5000元的單次生育津貼。三孩每年發放10000元育兒補貼，直至孩子3歲。在轄區內公辦幼兒園就讀，二孩每生每學年給予1000元的資助，三孩每生每學年給予2000元的資助。對於暫未生育的家庭，生育三孩後獲補貼總額至多可超10萬元。

7月底，四川攀枝花市發布《關於促進人力資源聚集的十六條政策措施》，對按政策生育二、三孩的攀枝花戶籍家庭，每月每孩發放500元育兒補貼金，直至孩子3歲，為全國首個發放育兒補貼金的城市。

多地增設育兒假，其中廣東三孩登記，女方可享80天獎勵假。（中新社）

推出育兒假，生三孩獎勵半年假

2019年，國務院在《關於促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見》中提出鼓勵試行育兒假。截至目前，已有14個省份在當地人口與計劃生育條例的修改中增設育兒假。以廣東省為例，自今年9月13日，廣東三孩登記，女方可享80天獎勵假，男方享受15天陪產假。

正處於徵求意見期的陝西省計生條例修正草案明確提出，合法生育的父母在子女1至3周歲期間，每年給予父母雙方各不低於30天的育兒假。此外，生育三孩的女職工在產假基礎上，再給予半年獎勵假，其配偶增加護理假15天。

三孩生育費用納入醫保

天津、甘肅、江蘇、安徽、山東、貴州等多個省份，先後明確將三孩生育費用納入醫療保障。

以天津為例，自今年5月31日起，參保人員生育三孩或終止妊娠相關醫療費用，可在依法依規取得生育服務登記等相關手續後，到醫保經辦機構申請補報銷，生育津貼按規定補支付。甘肅省明確提出，符合政策的參保女職工生育三孩的生育醫療費用（包括終止妊娠）和生育津貼等費用納入生育保險待遇支付範圍，並按規定及時足額支付。

為多胎家庭配租公租房

在住房保障方面，多地擬改革公租房戶型、差異化租賃，以及購房享優惠等措施。

10月8日，北京市朝陽區住房保障事務中心發布《2021年朝陽區面向「未成年子女數量較多」輪候家庭組織選房的公告》。配租對象為今年9月30日（含）前取得公共租賃住房備案資格，且尚未配租配售的「未成年子女數量較多」的朝陽區輪候家庭，北京成為全國首個在公租房分配中鼓勵生育、落實國家三孩政策的城市。