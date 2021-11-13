內地多個省市出生人口降幅逾一成　專家指源頭在育齡婦女減少

內地人口問題備受關注，貴州貴陽、河南、安徽池州等地近期公佈的出生人口數據、新生兒篩查或戶政出生登記等數據，皆出現了同比下降，部分下降幅度逾一成。人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析，育齡婦女數量減少、生育年齡推遲及婚育成本顯著上升等多個方面因素皆導致出生人口持續下降。



據貴陽市衛生健康局網站數據顯示，當地今年1至10月常住人口出生36425人，去年同期則為43783人，比較之下今年前三季度比去年同期降幅達到16.8%。安徽池州方面，今年1至10月戶政出生登記8371人，去年同期則為10598人，比較之下今年前10月降幅達21%。值得一提的是，「關於《安徽省人口與計劃生育條例（修訂草案徵求意見稿）》的說明」在9月公佈，當中提到該省出生人口連續4年減少，2017年至今年出生人口分別為98.4萬、86.5萬、76.6萬、64.5萬、53萬（預測），整體呈斷崖式下降趨勢。

另外，山東省膠州市今年1至9月出生醫學證明簽發4644份，去年同期則為5263份，比較之下今年比去年下降11.8%；而在戶籍人口第一大省河南，截至9月22日，全省完成新生兒「兩病」篩查58.83萬例、聽力篩查58.92萬例，篩查率分別為98.69%、98.85%，據此推算今年三季度該省新生兒約59.61萬，而去年三季度則為73.43萬，不過後者數據是截至當年9月底。

內地人口問題備受關注。（中新社）

對於部份地區出生人口數量延續下滑態勢，董玉整表示，有多個方面因素所導致。首先，作為出生人口逐漸減少的源頭和基礎，育齡婦女，尤其是有資格當母親的人在逐漸減少。其次是生育年齡推遲，目前許多人初婚初育年齡達到27歲以上，遠比男性22周歲，女性20周歲的法定結婚年齡高，而許多人的實際生育年齡超過30歲，早已經成為大齡孕產婦，甚至是孕產活動中的高危人群，同時不孕不育人群亦在近年增多。

最後是婚育成本顯著上升從現實意義上擠壓了生育意願，如青島市統計局公佈的青島市農村青年婚姻關係調查報告顯示，當地農村青年生育二孩、三孩意願不強。寧波市農村青年婚姻關係調研報告亦反映，大部份農村青年對生育二孩或三孩的意願不高，當中以女青年尤甚。

此外，新冠疫情也有影響，雖然民眾因疫情有了更多時間在家，夫妻有更多的時間相處，但同時亦影響了現實的生活和生育水平，生育孩子的熱情和動力繼而被削弱。