格力電器決定取消所有加班獲輿論讚揚　有員工憂影響薪資

格力電器周一（22日）發布通知指，正式將俗稱「大小周」的單雙休工作制調整為雙休工作制，並取消所有加班。格力電器的新制度引發社會輿論的大量讚揚，但亦有員工擔心新制度實施後會影響薪資。



格力電器發布通知指，將單雙休工作制調整為雙休工作制，並取消所有加班。（微博＠格力電器）

1991年成立於廣東珠海的格力電器，經過30年的發展已然成為內地家電行業巨頭。11月18日，在格力30周年慶典上，不少員工都表明了「加薪」、「雙休」的心願。格力董事長董明珠回應稱，「希望一年裡格力電器最好都是日班，沒有夜班，但是當社會需要我們的時候，我們還是要放下自我。」

據了解，董明珠此前對加班的態度一直比較「強硬」，她曾表示，「格力需要加班，只有加班加點24小時才能滿足用戶要求，不能服從組織安排的可以選擇離開。」她還透露自己30年沒放過假。

但22日下午，格力發布的一份新通知引發廣泛關注。通知指，在公司成立三十周年之際，員工提出雙休工作制的建議，經公司辦公會研究決定，採納該建議，將單雙休工作制調整為雙休工作制，即日起執行。

工作制度調整後，格力電器的工作時間為「周一至周五上午8：30-11：45，下午13：30-17：30」。此外，格力還宣布取消所有加班，而對於確實有加班需要的，需由部門申請，報主管公司領導批準，並報企管部門備案，後續由本部門安排調休。

有格力員工表示，公司大小周工作制度已實施超過10年，通知發出後，不少員工都極度興奮。亦有員工指，目前格力公司加班系統已無法使用，至於後續如何加班、加班薪資、工作時長減短會否影響薪資等事宜，格力總部仍未作出具體通知。

有網民表示支持：

「格力空調買起來」。



「董女士好棒！希望其他企業跟著學學」。



「雙休真的讓人有幸福感」。



對於格力電器實施新的工作制度，有網民表示「董女士好棒」。圖為格力董事長董明珠。（網上圖片）

亦有網民質疑：

「雙休不是應該的嗎？」。



「本身就是遵守《勞動法》的事情，沒啥好歡呼雀躍的」。



「為什麽在別的公司很正常的雙休，換格力就這麽多讚揚？」。



對此，內地媒體《澎湃新聞》發表評論文章指，企業以實際行動保障勞動者合法休息權值得肯定，這也是當今社會的主流價值。但要警惕的是，社會上有一種論調，無條件美化加班，甚至將加班視為一種「企業文化」大加倡導以形成對眾人的脅迫。對此，必須旗幟鮮明地抵制。