格力電器董事長董明珠接班人？22歲秘書回應走紅：內心非常惶恐

格力電器董事長董明珠的接班人人選備受關注，而在日前，她在中國製造業領袖峰會上介紹了她年僅22歲的秘書孟羽童，更稱要將她培養成第二個董明珠。孟羽童旋即走紅，董明珠的講話亦讓人聯想孟會不會就是董要培養的接班人。對此，孟羽童周四（11日）公開回應，強調自己只是個普通打工人，現在內心非常惶恐。



董明珠日前公開介紹了年僅22歲的孟羽童。（影片截圖）

作為內地知名女性企業家，董明珠雖已到法定退休年齡，但各種事務讓她無法放下公司，且選擇接班人為其現階段重要工作之一。她亦不止一次透露過格力接班人的選拔要求，即不會以親屬、朋友為關係，只看能力，「如果今天有人來接替，我明天就可以退休」。不過她也強調，即使自己退休，格力這兩個字也不可能從她思想中消失。

近日，她在活動上表示，希望孟羽童能在其身邊，把她培養成未來第二個董明珠，流露出對她的欣賞。這立即讓人們對這位剛剛畢業的女孩倍感興趣。

網民點睇：

22歲，前途無量

年輕人就是很陽光啊

不知道會不會出現跳槽的奇妙情況，反正未來真的可期了

自己要足夠優秀才能被上位者看到啊

董總完全是看未來兒媳婦的眼神



據了解，孟羽童來自浙江大學外語學院，剛實習轉正入職格力，擔任董明珠的秘書，目前已有兩個月。

這要追溯今年初，當時董明珠加入綜藝節目《初入職場的我們》，以招聘人才，並提到明天是屬於年輕人的，而孟羽童正是在該檔綜藝節目中獲得了到格力電器實習的機會，繼而獲得了董明珠賞識。

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值得一提的是，喜愛攝影與跳舞的孟羽童，在最初面試時，便憑藉一段熱舞成功引起董明珠的注意，而在二人互動中，亦不難看出董明珠對孟羽童的格外偏愛，她更曾誇孟羽童內心強大，與年輕時的自己很像，且符合企業未來接班人的標準。而節目期間，她們一度十指相扣在海邊散步，猶如母女般溫馨。

而走紅後，孟羽童拍片公開回應指出，很感謝外界一直以來對董明珠、包括對格力電器的支持和鼓勵，她也收到很多比較中肯的批評和建議，可以讓她及時去反思自己的不足。

走紅後，孟羽童拍片公開回應。（影片截圖）

但她坦言，自己現在內心非常惶恐，因她覺得自己目前的能力還完全達不到這樣的高度，比她優秀、努力、有才華的人太多了，她只是非常幸運能遇到這樣很好的機會，遇到很好的老闆和這樣的平台，「我真的就是一個很普通的女孩和一個打工人」。

最後她表示，希望外界可以多多監督自己，幫助她更好的成長，而她也一定會努力做好自己的工作，用心過好自己的生活。