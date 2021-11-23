立陶宛高官稱外交關係降級不會有嚴重後果　中方：犯錯還百般狡辯

立陶宛允許台灣在當地設置代表處，中國大陸宣布將中立兩國外交關係降為代辦級。有立陶宛高官聲稱，這意味大陸在立陶宛活動的「情報人員」減少了，降級並不會造成嚴重後果。中國外交部23日斥責該言論。



據中新網報道，11月22日，立陶宛國會外交委員會主席帕維利奧尼斯（Zygmantas Pavilionis）稱，如果外交關係降級意味着中國在立陶宛活動的「情報人員」減少了，降級並不會造成嚴重後果。

11月23日，在中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅就帕維利奧尼斯的言論指出，立陶宛個別政客惡意造謠污衊，只會讓人更加認識到「信義」二字離他們有多遠。

趙立堅稱，「背信棄義」固然可恨，但更可悲的是犯下錯誤，卻還百般狡辯、混淆視聽。國際社會和歷史終將作出正義的宣判。

此外，據報道，美國國務院發言人普萊斯（Edward Price）表示，台灣在立陶宛開設「代表處」是擴大台灣在國際空間有意義參與的重要一步，美方重申對立陶宛政策的支持。

對此，趙立堅表示，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，面對損害中國國家主權和安全利益的行徑，中方做出合理合法反應，維護的是國際公平正義。美方的有關言論恰恰是不打自招，進一步證明立陶宛批准設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」是在國際上公然製造「一中一台」，是同「台獨」分裂勢力沆瀣一氣。同時也能由此清楚看到到底是誰在背後搗鬼。

趙立堅稱，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守同中國建交時所做的莊嚴政治承諾，停止煽風點火，製造矛盾對立的把戲，停止向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號。中方也告誡立陶宛，為某些大國火中取栗，最終只會引火燒身。