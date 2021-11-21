環時批立陶宛「蕞爾小國」人口沒朝陽區多：打架大象腳底下的跳蚤

中國大陸外交部21日（周日）表示，立陶宛不顧中方抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。

官媒《環球時報》21日發表社評形容立陶宛是「碰瓷者」，表示「立陶宛就是個蕞爾小國，它也配找中國碰瓷攪局？這個國家的人口還沒有北京的朝陽區多，它就是打架的大象腳底下的一隻老鼠，甚至跳蚤」。



駐立陶宛台灣代表處18日正式成立並掛牌運作。（台灣外交部）

社評稱，如立陶宛這樣的無良小國，中國就算與它斷交了，讓它去與台灣「建交」，也不過是中國外交大鍋裡多一塊或者少一塊「蚊子肉」的事情。台灣的邦交國從蔡英文上任時的22個只剩下15個了，大多都是在地球上找不到在哪的小國，讓它臨時多一個又何妨？

社評又指，以後西方議會搞事的多了，又出立陶宛這樣的碰瓷者，中方就會自然看淡一些過去重視的事情。一些旁門左道的角色想來中國刷存在感，所能收穫的實際注意力必將越來越少。鑒於美國與中國對立，歐洲議會中的一些勢力也在為敲詐中國動心眼，中國今後同西方的外交更加重視實際內容，看淡表面和邊緣的東西必為大勢所趨。

社評又稱，無論美國還是歐洲，誰都捨不得對華關係中的實際利益，也不願意與中國發生尖銳的戰略對撞。歐美熱衷於意識形態挑釁，在程序層面「搗各種鬼」，在對華關係大框架難以撼動的情況下，那些折騰更多屬於「內卷」，實際對華衝擊力將是有限的。

此外，《環球時報》19日發表社評指，北京方面完全可以根據對美鬥爭和處理對歐關係大的需求來從容決定如何懲罰立陶宛。出手多重都有道理，那樣可以讓立陶宛感到痛，展現中國作為大國的威嚴。同時，中方做這一切都要在不損害或儘量少損害中方利益、不影響中方統籌大戰略的前提下進行。中方就像在打一隻蒼蠅，但要注意別髒了手，污了牆，不要碰倒、打碎桌上的鐘錶或花瓶。