河南公務員特權養狗傷人　7名涉事幹部被處分官方召開整頓大會

9月，河南安陽發生一件狗咬傷老婦事件，但來自市監行政執法支隊的狗主王新剛拒不承認，受害老婦投訴無門，到有關部門申訴時，現場更突然出現數名具有警棍的陌生男子阻撓。輿論如滾雪球般越滾越大。



11月18日，狗主人王新剛親赴老婦家道歉，並被予以停職。11月23日，涉事單位共7人被處分，安陽官方隨後召開整頓大會，要求「深刻反思裝模作樣假作為、以權謀私亂作為等行為。」



9月底，年近八旬的老婦在社區被兩條巨型貴賓犬咬傷，社區閉路電視顯示狗主王新剛的妻子當時就在現場，然而王新剛拒不承認。

社區閉路電視顯示王新剛妻子帶著兩隻巨型貴賓犬咬傷老婦。（網絡圖片）

河南廣播電視台《小莉幫忙》製作系列節目並幫忙協調此事，老婦家屬及記者到安陽市市場監管綜合行政執法支隊辦公室協調此事時，更發生肢體衝突，辦公室工作人員表示這些人不是來自他們單位，不過警方趕到現場後，從上述人士身上搜出了警棍。狗主人則拒不見面。

《小莉幫忙》製作10期節目事件仍沒有進展，新華社記者採訪亦受阻，網絡輿論延燒。事件發生兩個月後，11月18日王新剛才赴老婦家道歉。11月19日，安陽市市場監管局黨組宣布，對市場監管綜合行政執法支隊食品藥品稽查專員王新剛予以停職，配合組織核查。

此外，針對網民指出巨型貴賓犬屬於禁養犬範圍，質疑王新剛因公職人「特權養狗咬傷人還卸責」。11月24日，據官方通報，安陽市城市管理局已對涉事犬隻進行收容，並註銷涉事犬隻的《養犬登記證》。同時，安陽正組織對全市烈性犬、大型犬進行全面排查整治，確保不再發生類似問題。

工作組核查發現，10月9日在安陽市市場監管綜合行政執法支隊門前發生的衝突中，有人攜帶的伸縮棍貼有警用標誌，但為非警用制式裝備。有關部門已對伸縮棍攜帶者作出警告處罰，並依法沒收伸縮棍。

根據調查結果，安陽市城市管理局、安陽市市場監管局、安陽市公安局文峰分局、文峰區中華路街道辦事處4個單位被通報批評，共7人被處理。除狗主王新剛本人被撤職處分，並調離執法崗位外，安陽市城市管理執法支隊監督檢查科副科長郭雙軍亦被記大過處分，並給予免職處理。

隨後安陽市也召開「幹部『轉作風、提效能』警示教育整頓大會」提出深刻反思「狗傷老人」事件，汲取教訓。安陽市指出，通過此次事件暴露出一些單位、幹部還存在立場不穩、作風不實、能力不足的問題。

此次狗傷老人事件具體表現在不思進取不想為、求穩怕亂不敢為、本領欠缺不會為、消極懈怠慢作為、裝模作樣假作為、以權謀私亂作為等6個方面，安陽市指出，這些作風問題雖然表現形式不一，但必須堅決整改。會議要求官員要用實際行動回答好「我是誰、為了誰、依靠誰」這個根本問題。