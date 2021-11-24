女主播骨灰山東遭「配冥婚」3涉案者被拘　官方稱感震驚將清查

來自湖南的網絡女主播「羅小貓貓子」早前在網民起哄、慫恿的情況下，於直播中喝農藥自殺，死後骨灰再於山東濟寧汶上縣殯儀館被人掉包「配冥婚」以圖謀利，引發廣泛關注。周三（24日），汶上縣委宣傳部透露警方已立案調查，3名涉案人員已被刑事拘留。而在此前，山東省民政廳亦公開回應事件，稱感到震驚，將清查全省殯儀館系統。



事發後的汶上縣殯儀館。（新京報）

據《南方都市報》報道，目前警方已將「羅小貓貓子」的骨灰交予家屬，並向檢方提請逮捕。汶上縣委宣傳部工作人員周三表示，警方已立案調查事件，3名涉案人員已被刑事拘留，至於網上反映的情況仍在調查中。而就配冥婚現象，他稱「這種肯定不行的，是封建迷信」。

陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善則介紹指，配冥婚是基於迷信思想而產生的特定民間現象，其本身不構成違法犯罪，但是越來越與社會公理相違背。至於盜竊骨灰則觸犯刑法，涉案人員尋找買家、運輸骨灰，藉此謀利，構成盜竊骨灰罪，相關涉案人員分工不同，構成盜竊骨灰罪的共犯，根據《刑法》規定可判處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

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據早前報道，「羅小貓貓子」來自湖南株洲，平時常在社交平台上分享自己的穿著，粉絲達數十萬。惟上月中旬，她開啟了一場直播，透露自己得了很久的抑鬱症，之後一口氣喝完一瓶褐色的液體，並掐着自己脖子看似十分難受。「羅小貓貓子」的家人事後表示，其實她並不想死，只是想要通過自殺的方式挽回前男友，結果在直播間的人起哄下才真的喝下去。

然而事件尚未結束，汶上縣殯儀館火化工邵某在「羅小貓貓子」被火化後，藉機調包骨灰，再由當地殯葬從業者張某和殯葬車司機、張某親戚雷某某負責尋找買家、運輸骨灰。據爆料者介紹，主謀張某在縣醫院和殯儀館附近都開了壽衣店，熟知逝者情況，而倘成功配冥婚，可賺到5至7萬元人民幣，因此部分殯葬從業者會以此謀利。

最終真骨灰未能成功賣出，事件經殯儀館內部員工舉報而曝光。對此，山東省民政廳工作人員周二（23日）表示，得知此事感到很震驚，強調配冥婚是封建迷信，將要求全省清查殯儀館系統。