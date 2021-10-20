湖南網紅「羅小貓貓子」直播喝農藥自殺　官媒批起哄者麻木不仁

近日，湖南一名網紅「羅小貓貓子」在一場直播中喝下農藥自殺，經搶救無效去世。死者家人表示，事發時直播間有網民起哄，將追究起哄者法律責任。

官媒《中國青年報》今日（20日）發表評論批評起哄者麻木不仁，卑劣幽暗，又指起哄者或需承擔法律責任。文章又指，相關部門有必要依法追責，網絡平台也應盡到監管職責，封停違規帳號。



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評論文章稱，這場悲劇在一些網友眼中成了一場樂子。這種將自己快樂建立在他人痛苦之上的「吃人血饅頭」行為，折射出部分人的麻木不仁，卑劣幽暗。文章又指慫恿輕生者自殺顯得無德無良，絲毫沒有對生命的尊重。

文章指，如果起哄者明知輕生者為未成年人或者精神狀態不正常的人，卻依然慫恿並造成輕生者自殺的話，其可能面臨民事賠償責任。要是輕生者為無民事行為能力者的話，慫恿者還有可能構成故意殺人的間接正犯，涉嫌故意殺人罪。

文章又指，網絡直播間不是私人領域，而是不特定群體可以進入，並圍觀、發言的公共場所。起哄尋樂、慫恿他人自殺的行為無疑是擾亂公共秩序的滋事行為。根據治安管理處罰法，對此類行為可處5日以上10日以下拘留，可以並處500元（人民幣，下同）以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以並處1000元以下罰款。如果具有辱駡、恐嚇等非常嚴重情節的話，行為人還可能涉嫌刑事犯罪，構成尋釁滋事罪。

網傳疑似「羅小貓貓子」就醫的照片。（《上觀新聞》）

據早前報道，湖南株洲網紅「羅小貓貓子」經常在社交平台上分享自己的穿搭，其社交平台帳號有幾十萬名粉絲。10月15日，「羅小貓貓子」發布的影片稱，這可能是她發布的最後一條影片，並稱自己得抑鬱症很久，甚至曾住院兩個多月。

「羅小貓貓子」其後在直播中拿出一瓶褐色的液體，一口氣喝了下去，並舉著空瓶說「剛才我已經喝掉了」，喝完之後她掐著自己的脖子，看上去很難受。在直播中，有部分網友曾留言起哄稱「快喝吧」，另有網友意識到此事需立刻報警。

「羅小貓貓子」的家人表示，農藥其實加入了其他飲料稀釋，「羅小貓貓子」並不想死，只是想要通過自殺的方式來挽回前男友，真的喝下去純粹是直播間的人起哄，「羅小貓貓子」事發後有打110求救。「羅小貓貓子」的家人還稱，將追究起哄者的法律責任。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288