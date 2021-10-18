網紅「羅小貓貓子」直播喝農藥自殺　律師：網民起哄涉故意殺人罪

近日，湖南一名女網紅在一場直播中喝下農藥自殺，經搶救無效去世。死者家人表示，事發時直播間有網民起哄，將追究起哄者法律責任。

有內地律師表示，在直播中留言讓事主喝下農藥的網民涉嫌幫助自殺，如果查明留言與自殺有直接因果關係，則涉事網民涉嫌故意殺人罪。



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湖南株洲網紅「羅小貓貓子」經常在社交平台上分享自己的穿搭，其社交平台帳號有幾十萬名粉絲。10月15日，「羅小貓貓子」發布的影片稱，這可能是她發布的最後一條影片，並稱自己得抑鬱症很久，甚至曾住院兩個多月。

「羅小貓貓子」其後在直播中拿出一瓶褐色的液體，一口氣喝了下去，並舉著空瓶說「剛才我已經喝掉了」，喝完之後她掐著自己的脖子，看上去很難受。在直播中，有部分網友曾留言起哄稱「快喝吧」，另有網友意識到此事需立刻報警。

「羅小貓貓子」的家人表示，農藥其實加入了其他飲料稀釋，「羅小貓貓子」並不想死，只是想要通過自殺的方式來挽回前男友，真的喝下去純粹是直播間的人起哄，「羅小貓貓子」事發後有打110求救。「羅小貓貓子」的家人還稱，將追究起哄者的法律責任。

網傳疑似「羅小貓貓子」就醫的照片。（《上觀新聞》）

內地律師：或涉故意殺人罪

上海大邦律師事務所律師丁金坤表示，在直播中留言讓事主喝下農藥的網友，涉嫌幫助自殺。如果查明該留言與自殺有直接因果關係，則該網友涉嫌故意殺人罪。如果該留言與自殺沒有直接因果關係，但渲染自殺現場氛圍，起哄鬧事，對自殺有間接促進作用，亦是違反了《治安管理處罰法》，將被治安處罰。同時，起哄自殺也是民事侵權行為，起哄者須承擔相應的民事責任。

此外，丁金坤又表示，短片平台直播自殺節目，違反了公序良俗，在直播期間也未及時發現、制止事主的自殺行為。平台失職，須承擔相應的行政責任與民事責任。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288